Всі в’їзди в Покровськ контролюються FPV-дронами рф - голова МВА
Київ • УНН
За словами голови МВА, інтенсивність обстрілів Покровська надвисока, всі в'їзди контролюються дронами. Ворог полює FPV-дронами на людей.
Є декілька в’їздів в Покровськ на Донеччині, але всі вони контролюються російськими FPV-дронами. Деякі квартали міста "всіяні" оптоволокном. Про це заявив голова Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає УНН.
Добряк повідомив, що у Покровську й у всій громаді за останні 2-2,5 місяці інтенсивність обстрілів надвисока.
Наразі в місті знаходиться 2 155 осіб. Родин з дітьми немає, але ми бачили подекуди випадки, коли безвідповідальні батьки повертаються до міста, а потім телефонують: "рятуйте"...Є декілька в’їздів в місто, але всі вони контролюються FPV-дронами. Деякі ділянки міста, квартали міста просто всіяні, засипані оптоволокном. Ворог не припиняє й вже декілька місяців поспіль полює FPV-дронами на звичайних людей
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що 17 квітня, армія рф здійснила наступ на Покровськ на Донеччині. ЗСУ вдалося ліквідувати 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів та ще 30 поранити.
17 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що протягом останніх тижнів Збройні сили України (ЗСУ) звільнили близько 16 квадратних кілометрів території Донецької області.