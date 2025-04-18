Всі в’їзди в Покровськ контролюються FPV-дронами рф - голова МВА

Є декілька в’їздів в Покровськ на Донеччині, але всі вони контролюються російськими FPV-дронами. Деякі квартали міста "всіяні" оптоволокном. Про це заявив голова Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Добряк повідомив, що у Покровську й у всій громаді за останні 2-2,5 місяці інтенсивність обстрілів надвисока.

Наразі в місті знаходиться 2 155 осіб. Родин з дітьми немає, але ми бачили подекуди випадки, коли безвідповідальні батьки повертаються до міста, а потім телефонують: "рятуйте"...Є декілька в’їздів в місто, але всі вони контролюються FPV-дронами. Деякі ділянки міста, квартали міста просто всіяні, засипані оптоволокном. Ворог не припиняє й вже декілька місяців поспіль полює FPV-дронами на звичайних людей