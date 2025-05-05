На Покровськ останній місяць активно зросла кількість наступів рф - військовий

На Покровськ в Донецькій області останній місяць активно зросла кількість російських наступів. Ворог використовує мотоцикли, які почали ставати основою їх тактики наступу. Про це повідомив командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів ОЗБССП "Тайфун" НГУ з позивним "Скіф" в ефірі телемарафону, передає УНН.

Покровський напрямок на сьогодні найгарячіший по всій лінії зіткнення. Ми бачимо, що ворог враховуючи важливість цього населеного пункту, цього регіону вдається до нових видів атак. Тому на сьогодні на Покровську бачимо, що останній місяць активно зросла кількість наступів. За останній день їх було більш як 100 й ми у складі Сил оборони, спецпідрозділ "Тайфун" залучені до відбиття цих атак - розповів "Скіф".

За його словами, ворог дійсно, в тому числі використовує мотоцикли, які почали ставати основою російської тактики наступу.

"Вони фактично збираються у великі групи, інколи не великі і якщо раніше основою наступу був окремий піхотинець, який був мало мобільним проте малопомітним, то на сьогодні такими піхотинцями, такими одиницями стали піхотинці на мотоциклах. Вони набагато швидші, вони доволі мобільні, малопомітні. Якщо вони збираються у великі групи – це дуже велика сила, яка потребує від усіх підрозділів високої обізнаності, високої навченості", - заявив "Скіф".

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Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що 17 квітня, армія рф здійснила наступ на Покровськ на Донеччині. ЗСУ вдалося ліквідувати 115 одиниць ворожої техніки, 200 окупантів та ще 30 поранити.