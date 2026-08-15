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ЗСУ уразили ЗРК, склади БпЛА та пункти управління росіян одразу в кількох районах

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах рф на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Уражено ЗРК "Стріла-10", склади БпЛА та два пункти управління.

ЗСУ уразили ЗРК, склади БпЛА та пункти управління росіян одразу в кількох районах
Фото ілюстративне

14 серпня та в ніч на 15 серпня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей. Про ураження російського ЗРК, складів БпЛА та матеріально-технічних засобів, а також двох пунктів управління повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зокрема, українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" у Кремінній Луганської області.

Також під удар потрапив склад безпілотників російських військ у Вугледарі Донецької області та склад матеріально-технічного забезпечення у Лисичанську на Луганщині.

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Крім того, Сили оборони уразили два пункти управління противника. Один із них розташовувався у Селидовому Донецької області, інший - у Михайлівці Запорізької області.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь завданих збитків та остаточні результати ураження наразі уточнюються. Українські військові продовжують працювати по ключових військових цілях російських військ.

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Степан Гафтко

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