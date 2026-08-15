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ВСУ поразили ЗРК, склады БПЛА и пункты управления россиян сразу в нескольких районах

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Поражены ЗРК «Стрела-10», склады БПЛА и два пункта управления.

ВСУ поразили ЗРК, склады БПЛА и пункты управления россиян сразу в нескольких районах
Фото иллюстративное

14 августа и в ночь на 15 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей. О поражении российского ЗРК, складов БПЛА и материально-технических средств, а также двух пунктов управления сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В частности, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в Кременной Луганской области.

Также под удар попал склад беспилотников российских войск в Угледаре Донецкой области и склад материально-технического обеспечения в Лисичанске на Луганщине.

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Кроме того, Силы обороны поразили два пункта управления противника. Один из них располагался в Селидово Донецкой области, другой — в Михайловке Запорожской области.

В Генеральном штабе отметили, что степень нанесенного ущерба и окончательные результаты поражения в настоящее время уточняются. Украинские военные продолжают работать по ключевым военным целям российских войск.

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Степан Гафтко

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