Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА
Киев • УНН
Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в Воронеже. Город не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками, поэтому местные учителя обратились за помощью к российским коллегам.
Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в российском городе Воронеж, поскольку не попали в программу обеспечения школ. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Оккупированный Северодонецк не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками. Или снова деньги куда-то исчезли. Местные учителя обратились к "коллегам" из Воронежа, чтобы те организовали в своих учебных заведениях сбор учебных пособий, если есть лишние, для северодончан. Перечень и данные о количестве необходимых учебников уже переданы в этот российский город.
Напомним,
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