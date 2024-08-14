Оккупированный Северодонецк не будет обеспечен новыми школьными учебниками - ОВА

Жители оккупированного Северодонецка собирают старые школьные учебники в российском городе Воронеж, поскольку не попали в программу обеспечения школ. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Оккупированный Северодонецк не попал в программу обеспечения школ российскими учебниками. Или снова деньги куда-то исчезли. Местные учителя обратились к "коллегам" из Воронежа, чтобы те организовали в своих учебных заведениях сбор учебных пособий, если есть лишние, для северодончан. Перечень и данные о количестве необходимых учебников уже переданы в этот российский город. - информирует Луганская областная государственная администрация.

Напомним,

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