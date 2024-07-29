В Луганской области из Невского помогли выехать еще одному человеку, на оккупированных территориях в Лисичанске за нелегальную попытку воспользоваться мобильной связью забирают "на подвал", сообщили в понедельник в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"49-летнюю женщину из Невского удалось эвакуировать вчера. Ей помогли выехать в Харьковскую область. Сейчас она в безопасности и имеет жилье, - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. - Оккупанты продолжают обстреливать Невское и соседнюю Макеевку, применяют ствольную артиллерию и БПЛА. По Макеевке также ударили из реактивных систем залпового огня".

Рядом с этими двумя селами захватчики ежедневно пытаются атаковать, отметил глава ОВА.

Что касается оккупированных территорий, то если в Рубежном или Северодонецке местные за определенную сумму средств получают доступ к официально запрещенной россиянами в прифронтовых городах мобильной связи, то в Лисичанске контроль более строгий. "Там за попытку пользоваться покрытием забирают "на подвал", - отметили в ОВА.

"Но обещают воду. Правда когда - неизвестно. Централизованное водоснабжение оккупанты в Лисичанске за два года так и не починили. Обещали уже несколько раз. Сегодня есть определенные сдвиги. Заявляют, что отремонтировали 500 м водопроводов из 13 км разрушенных. К воде стало ближе", - говорится в сообщении ОВА.

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