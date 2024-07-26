В Луганской области из Макеевки эвакуировали двух человек - в селе не осталось ни одного жителя, на захваченных рф территориях с 1 сентября во всех школах введут новый предмет, который предусматривает обязательные пятидневные военные сборы школьников, сообщили в Луганской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Детали

"До недавнего времени в Макеевке оставалось трое местных жителей. Одному мужчине помогли выехать в минувшее воскресенье. Сейчас удалось эвакуировать последних двух. Это 70-летняя женщина и 67-летний мужчина. Они уже в Харьковской области у родственников, - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. - Этим людям удалось спасти жизнь, но они находились в Макеевке до последнего - в населенном пункте, который россияне уже разрушили на 99%. На сегодня там уже не осталось ни одного жителя. Бои идут совсем рядом. Поэтому мы ежедневно настаиваем на эвакуации из других сел, пока это относительно безопасно".

По прифронтовому Невскому, по данным ОВА, оккупанты ударили из ствольной и реактивной артиллерии, применили около 60 беспилотников.

"Имеем неутешительные последствия - полностью сгорели два дома, а также хозяйственные постройки возле еще одного. Вражеские обстрелы там не прекращаются", - отметил Лысогор.

Атаковали россияне, как сообщается, вблизи Стельмаховки, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу.

На оккупированных территориях, по данным ОВА, горняки из оккупированного Должанска не видели денег, начиная с марта. "Сначала их пугали принудительной мобилизацией, потом мотивировали появлением российских инвесторов. Теперь обещают рассчитаться средствами от продажи ТМЦ, которые еще есть на угледобывающих предприятиях", - говорится в сообщении.

"С 1 сентября во всех школах на захваченных рф территориях введут новый предмет - "Основы безопасности и защиты родины". Его будут преподавать в 8-х и 10-х классах. Учителей готовит центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Особенность учебной программы - обязательные пятидневные военные сборы школьников", - сообщили также в ОВА.

Окупанти вербують школярів з ТОТ Луганщини до мілітаристського руху “Академія дружби народів “Ахмат”: Лубінець відреагував