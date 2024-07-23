Россияне вербуют украинских школьников с временно оккупированной Луганщины в детское милитаристское движение «Академия дружбы народов „Ахмат“, функционирующее под патронатом одноименного чеченского формирования. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с призывом к международному сообществу отреагировать, ведь украинские дети не должны быть в руках россиян инструментом геноцидной войны, передает УНН.

Детали

Оккупанты вербуют школьников из оккупированной Луганщины в детское милитаристское движение «Академия дружбы народов „Ахмат“, функционирующее под патронатом одноименного чеченского формирования. Недавно в Луганске «выпускники» первой смены уже получили дипломы за «готовность служить своей стране и защитить ее ценность - сообщил Лубинец.

Он добавил, что в течение двух недель украинские дети проходили курсы армейской подготовки, в полной экипировке, в бронежилетах и с оружием в руках «вели бой» в полевых условиях, из окопов и на водителя, получали навыки тактической медицины и учились российскому «патриотизму» под руководством кавказских командиров.

«Планы агрессора дальновидные - сначала на базе летних лагерей, а затем в рамках общероссийской программы создать плацдарм усиленной военной подготовки для украинских детей, чтобы в сжатые сроки вырастить из них полноценных воинов.

Подчеркиваю, что милитаризация является грубым нарушением прав ребенка, совершенным страной-агрессором. кремль насильственный формирует из украинских детей поколение, которое учит ненависти и насилию ко всему украинскому. Требую международное сообщество отреагировать. Украинские дети не должны быть в руках россиян инструментом геноцидной войны», - отметил Лубинец.

Напомним,

В «лнр» усиливают пропаганду в работе с подростками, разворачивают работу в подростковой среде по «профилактике экстремизма и терроризма». Впрочем молодежь на оккупированных территориях, несмотря на все попытки рф-пропагандистов, не воспринимает режим.