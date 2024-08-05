Неподалеку Невского и Макеевки идут ожесточенные бои. Сейчас все атаки россиян отбиты. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Неподалеку Невского и Макеевки идут ожесточенные бои. Сейчас все атаки врага отбиты, но оставаться в прифронтовых селах Луганщины крайне опасно. В очередной раз проводим работу с населением по эвакуации. Несмотря на то, что населенные пункты находятся под постоянным огнем врага, люди не соглашаются быстро, - написал Лисогор.

По его словам, кроме Невского и Макеевки вчера захватчики атаковали Стельмаховку.

"По Макеевке они нанесли два удара из реактивных систем залпового огня. По двум селам Краснореченской громады оккупанты попали из артиллерии, а также применили 76 беспилотников", - отметил Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что в городе Приволье, что рядом с Лисичанском, осталось около 300 гражданских лиц из 7 000, проживавших там до полномасштабного вторжения.

Уже более двух лет они ждут обещанного россиянами восстановления коммуникаций. Из благ цивилизации у них только вода, которую периодически подвозят. Наберет тот, кому хватит, - рассказал Лысогор.

По его словам, в так называемой "лнр" отсутствует какое-либо железнодорожное сообщение с россией.

"Не готовы курсировать из рф поезда даже в города, оккупированные 10 лет назад. Оккупационная власть ссылается на отсутствие разрешений от фсб, хотя ее соседи из "днр", где более опасно, могут похвастаться более хорошими новостями. Говорят, будто технически все готово, и в то же время за следующие полгода собираются отремонтировать около полутора десятков километров пути", - сообщил Лысогор.

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