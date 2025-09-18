Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт

$41.190.02
48.770.12
ukenru
08:50 • 1076 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 7258 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 8688 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 32355 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 38901 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 31322 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 30362 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 33958 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 40244 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41996 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
5.9м/с
62%
751мм
Популярные новости
Фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин раскрыл правду об отношениях с Яниной СоколовойPhoto18 сентября, 00:07 • 15608 просмотра
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 14940 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 16395 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 10864 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 5644 просмотра
публикации
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 1226 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 7258 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 32355 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 35930 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 66820 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Франсуа Байру
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Великобритания
Купянск
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 5790 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 18167 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 18841 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 17706 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 47113 просмотра
Актуальное
WhatsApp
Шахед-136
YouTube
Facebook
E-6 Mercury

Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Украинские фармацевты, несмотря на обстрелы и опасность, продолжали работать, превращая аптеки в укрытия и пункты помощи. Они обеспечивали лекарствами, поддерживали людей и спасали жизни в самых сложных условиях.

Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт

В эту субботу, 20 сентября, Украина отмечает День фармацевта. На прифронтовых территориях аптека – это не только о лекарствах. Это укрытие, пункт неотложной помощи, место встречи с человечностью. УНН собрал истории украинских фармацевтов, которые держали свой собственный фронт тогда, когда рядом стреляли.

Анна Несвитайло: "Буду ждать Победу в родном Харькове вместе с харьковчанами"

24 февраля 2022 года заведующая харьковской аптеки "Леда" на Северной Салтовке Анна Несвитайло вышла на работу, имея с собой одно яблоко и апельсин. Тогда она еще не знала, что аптека станет ее домом на долгие месяцы.

Обстрелы Харькова начались в пять утра. У дверей аптеки с самого утра стояла безумная очередь. Люди паниковали и пытались достать лекарства. Анна и другие фармацевты аптеки понимали, что времени на страх нет, поэтому взялись за работу. Они собирали остатки лекарств из других неработающих аптек сети и готовили экстемпоральные средства. А параллельно формировали "аптечки скорой помощи" для посетителей. Благодаря этому, даже когда люди приходили со списком из 30 препаратов, они все равно уходили с чем-то нужным.

Впоследствии, из-за постоянных обстрелов, разрушивших 98% домов на Салтовке, Анна с семьей была вынуждена переехать жить в аптеку. К ним присоединилась и семья другого фармацевта. В подвале они обустроили настоящий хостел с надувными матрасами и плитой, где проживало 8 человек. До Пасхи они жили в подвальном помещении аптеки все вместе. Но впоследствии коллега с семьей выехали из Харькова.

Поэтому Анне пришлось брать на себя все: становиться за кассу, обслуживать людей, помогать в производстве лекарств. Несмотря на опасные условия, посетители поддерживали: приносили собственноручно приготовленную еду, занимали очереди в продуктовых магазинах. Анна вспоминает, что несмотря на общую панику и нервозность – в аптеке не возникло ни одного конфликта. Каждый покупатель видел, как преданно работают фармацевты.

Наши посетители очень ценили, что мы не прекращали работать. Люди даже подкармливали нас, занимали для нас очереди в магазинах. Это было очень трогательно

- рассказывает Анна.

Впоследствии аптека стала не только домом Анны и ее семьи, но и безопасным убежищем для посетителей. Когда обстрелы усиливались, фармацевт вместе с покупателями пережидали опасность внутри. Анна осталась в Харькове, и сегодня продолжает обслуживать горожан.

От моей работы зависит не только благополучие коллег, но и жизнь целого района. Харьков – мой родной город, и я не брошу харьковчан на произвол судьбы. Буду ждать Победу вместе с ними

- добавила фармацевт.

Екатерина Бобкова: "Наша аптека была лучшим укрытием"

Фармацевт аптеки "Бажаємо здоров'я" Екатерина Бобкова встретила 24 февраля 2022 года в Лисичанске, где с первых дней войны развернулись ожесточенные бои. Несмотря на панику и длинные очереди, она вместе с двумя коллегами не закрывала аптеку, а продолжали работать каждый день.

Осознавая, что без лекарств в такое время людям никак, фармацевты работали сразу на трех кассах, успокаивая посетителей. А во время обстрелов аптека становилась настоящим укрытием для местных - фармацевты пускали всех, закрывали двери и пережидали опасность вместе.

Наша аптека была лучшим укрытием

- вспоминает она.

Работа и дорога домой были огромным риском для Екатерины. Однажды возле ее аптеки остановились три танка, тогда фармацевты вынуждены были закрыться раньше. В другой раз, когда Екатерина с коллегами возвращалась домой, им пришлось срочно прятаться в подвале многоэтажки из-за громкого взрыва и предупреждения военных о возможных "прилетах".

Однако, даже такая опасность не останавливала фармацевта в желании помочь и поддержать людей. По дороге домой Екатерина ежедневно проходила мимо школы, где в мирное время училась ее дочь. В укрытии школы пряталось около 400 человек, среди которых были пожилые люди и дети. Они боялись выходить за лекарствами. Поэтому, Екатерина собирала списки необходимых препаратов и ежедневно формировала огромные пакеты, которые относила в бомбоубежище. В основном это были жаропонижающие, обезболивающие и успокоительные, в которых так нуждались люди.

Из-за усиления обстрелов, отсутствия электричества и ухудшения ситуации в городе, Екатерина Бобкова с семьей вынуждена была выехать из родного Лисичанска. Сейчас она в Днепре, но ежедневно мечтает о возвращении в родной город. 

Ольга Репенко: "Моя судьба - помогать людям"

За две недели до начала войны фармацевт аптеки №30 "Здравица" в Северодонецке Ольга Репенко заболела ковидной пневмонией. Ее первый рабочий день после болезни пришелся на 4 марта 2022 года. Первый рабочий день – и сразу под обстрелами. 

Мы вышли вдвоем с заведующей. Людей под аптекой стояло много… В это время город обстреливали "Грады", и на улице оставаться было очень опасно

- вспоминает Ольга.

Конечно, всех людей, стоявших под аптекой, завели в безопасный подвал, чтобы переждать очередной обстрел. Тогда руководство аптеки решило временно прекратить работу. 

После этого Ольга присоединилась к гуманитарному штабу в ледовом дворце спорта Северодонецка. Там она сортировала лекарства, которые волонтеры приносили из разбомбленных аптек, оттирала упаковки от копоти, проверяла сроки годности и выдавала их людям.

Одна женщина потеряла сознание, я прибежала, меряю давление, а тонометр выдает погрешность – показатели были такими низкими, что аппарат не мог их зафиксировать. Я сначала дала несколько таблеток кофеина, потом напоила крепким сладким кофе и она пришла в себя

- рассказывает Ольга.

А когда люди, приходившие в волонтерский центр, рассказывали о своих стареньких соседях-инвалидах – Ольга не могла стоять в стороне. Она собирала все необходимое и разносила лекарства по домам всех нуждающихся. Тогда из-за нехватки препаратов многие онкобольные остались без них. Им Ольга пыталась помочь, относя хотя бы обезболивающее.

Когда ракета попала в крышу ледового дворца, Ольга с сыном решила уехать. Взяли только документы и несколько вещей, думая, что это на две недели. Но уже несколько месяцев они живут в Киеве, где женщина работает в "Аптеке 36,6". В Северодонецке остались ее отец и сестра, сама Ольга верит, что когда-нибудь вернется домой. 

Оксана Рубан: "Мы раньше никогда не делили людей на украинцев и русских. И теперь не делим. Теперь мы просто не считаем русских людьми"

Утром 24 февраля 2022 года заведующую "Аптеки 9-1-1 Главной аптеки вашего района" в Тростянце Оксану и ее коллегу возле аптеки ждала невиданная ранее очередь. Люди в панике скупали лекарства, а отовсюду доносились звуки взрывов. Успокаивая посетителей, Оксана Николаевна успокаивала и себя, ведь знала, что не может оставить людей без помощи. Уже через несколько часов в Тростянец вошли танки с отметкой "Z".

На следующий день транспорт уже не ходил и Оксане пришлось идти на работу 5 км пешком, а "сопровождал" ее вражеский бронетранспортер. От страха она подвернула ногу, но все же добралась до аптеки. Впоследствии аптеки города были разграблены и обстреляны, а жители города оказались в заложниках.

Мы для них были мишенями, наша жизнь не стоила и копейки в их глазах. Я поняла, что не доберусь до аптеки живой, поэтому позвонила своим коллегам и попросила вынести лекарства и товар, который остался, и спрятать дома

- рассказывает Оксана.

Тростянец был освобожден 26 марта, и уже 3 апреля, несмотря на угрозу взрыва от заминированного российского склада оружия, Оксана с коллегой пришла убирать в аптеке. Они открыли заведение, когда в городе еще не было ни света, ни связи. Они обслуживали людей за наличные, записывая все операции в тетрадь.

Мы открыли аптеку, когда еще не было ни электричества, ни связи... Люди были настолько благодарны, что никто не жаловался

- вспоминает фармацевт.

Сегодня Тростянец оправляется от последствий оккупации, но остается под постоянной угрозой. Несмотря на это, аптека продолжает работать, а ее название, по словам Оксаны, напоминает, что они стали спасением для жителей района.

"Несмотря на обстрелы и "шахеды", мы работаем и дальше. На Сумщине сейчас непросто, поэтому чуть ли не каждый посетитель, словно мантру, говорит нам на прощание: "Мирного вам неба и тихой ночи!",– добавляет Оксана

Анна Таран: "Для меня сейчас главное – человеческая жизнь"

Старший фармацевт "АНЦ" Анна Таран встретила вторжение в Харькове, на Салтовке. Она не верила в войну, но 24 февраля проснулась от взрывов, и сразу поехала на работу.

Аптека, в которой работала Анна, расположена возле станции метро, где прятались люди. И была одной из немногих в городе, которые продолжали работать. Двое коллег Анны не смогли добраться на работу, поэтому остались только три фармацевта.

Людей было очень много. Другие аптеки закрылись. Выгребали все – не только успокоительные и препараты для лечения хронических заболеваний. Средства гигиены, лекарства от температуры, желудочные, обезболивающие, даже зубную пасту и щетки

- вспоминает Анна.

Обстрелы становились все мощнее, и Анне приходилось добираться на работу пешком. А 2 марта снаряд попал в соседний дом фармацевта, поэтому она вместе с семьей была вынуждена переехать. 

Но уже в мае 2022 года, когда возобновили движение метро, Анна вернулась в свою родную аптеку.

Посетители сначала не верили, что аптека снова работает. Они так осторожно заглядывали и спрашивали: "Можно? Вы теперь каждый день будете работать?

- рассказывает она.

Несмотря на ежедневные риски, Анна продолжает ездить на работу. Недавно во время обстрела в аптеке дрожали окна. Но Анна понимает, что ее помощь нужна людям.

Война очень изменила всех нас. Для меня сейчас главное – человеческая жизнь. Я очень хочу, чтобы кончился как можно скорее этот ужас. Чтобы родители перестали хоронить своих детей, а дети – родителей

- рассказала Анна.

Что объединяет все эти истории: любовь к людям, к городу, к стране? Наверное все и сразу, а еще большое желание помочь другим. Ведь фармацевты – это люди, которые в самые темные дни оставляли свет вывески "Аптека" включенным. Они спасали не только таблеткой, но и порядком среди хаоса, словом "держитесь". Они стали теми, кто возвращал ощущение безопасности там, где казалось – нет ничего, кроме страха.

В эту субботу мы поздравляем всех, кто держит аптечный фронт, и повторяем слова, которые сегодня на Сумщине говорят как мантру: "Мирного вам неба и тихой ночи!" 

А также вспоминаем и чтим память фармацевтов, отдавших свою жизнь, помогая людям. Среди них фармацевты "Аптека 9-1-1": Наталья Демиденко и Светлана Калиниченко из села Казачья Лопань, Анастасия Тимошенко из Мариуполя, Диана Кравченко из Черновцов; фармацевты из "АНЦ": Ростислав Швец из Одессы, Татьяна Ткаченко из Николаева, Виктория Никитина из Херсона и Максим Пивоваров из Днепра, погибший на фронте; А также фармацевт "Бажаємо здоров'я" Андрей Сироштан из Одессы, который также погиб на фронте.

Их имена – это имена мужества и преданности. Они погибли, помогая другим, и оставили после себя свет, который не погаснет.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Аптека
Электроэнергия
благотворительность
Днепр
Лисичанск
Северодонецк
Украина
Мариуполь
Черновцы
Николаев
Одесса
Херсон
Киев
Харьков