Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт

В эту субботу, 20 сентября, Украина отмечает День фармацевта. На прифронтовых территориях аптека – это не только о лекарствах. Это укрытие, пункт неотложной помощи, место встречи с человечностью. УНН собрал истории украинских фармацевтов, которые держали свой собственный фронт тогда, когда рядом стреляли.

Анна Несвитайло: "Буду ждать Победу в родном Харькове вместе с харьковчанами"

24 февраля 2022 года заведующая харьковской аптеки "Леда" на Северной Салтовке Анна Несвитайло вышла на работу, имея с собой одно яблоко и апельсин. Тогда она еще не знала, что аптека станет ее домом на долгие месяцы.

Обстрелы Харькова начались в пять утра. У дверей аптеки с самого утра стояла безумная очередь. Люди паниковали и пытались достать лекарства. Анна и другие фармацевты аптеки понимали, что времени на страх нет, поэтому взялись за работу. Они собирали остатки лекарств из других неработающих аптек сети и готовили экстемпоральные средства. А параллельно формировали "аптечки скорой помощи" для посетителей. Благодаря этому, даже когда люди приходили со списком из 30 препаратов, они все равно уходили с чем-то нужным.

Впоследствии, из-за постоянных обстрелов, разрушивших 98% домов на Салтовке, Анна с семьей была вынуждена переехать жить в аптеку. К ним присоединилась и семья другого фармацевта. В подвале они обустроили настоящий хостел с надувными матрасами и плитой, где проживало 8 человек. До Пасхи они жили в подвальном помещении аптеки все вместе. Но впоследствии коллега с семьей выехали из Харькова.

Поэтому Анне пришлось брать на себя все: становиться за кассу, обслуживать людей, помогать в производстве лекарств. Несмотря на опасные условия, посетители поддерживали: приносили собственноручно приготовленную еду, занимали очереди в продуктовых магазинах. Анна вспоминает, что несмотря на общую панику и нервозность – в аптеке не возникло ни одного конфликта. Каждый покупатель видел, как преданно работают фармацевты.

Наши посетители очень ценили, что мы не прекращали работать. Люди даже подкармливали нас, занимали для нас очереди в магазинах. Это было очень трогательно - рассказывает Анна.

Впоследствии аптека стала не только домом Анны и ее семьи, но и безопасным убежищем для посетителей. Когда обстрелы усиливались, фармацевт вместе с покупателями пережидали опасность внутри. Анна осталась в Харькове, и сегодня продолжает обслуживать горожан.

От моей работы зависит не только благополучие коллег, но и жизнь целого района. Харьков – мой родной город, и я не брошу харьковчан на произвол судьбы. Буду ждать Победу вместе с ними - добавила фармацевт.

Екатерина Бобкова: "Наша аптека была лучшим укрытием"

Фармацевт аптеки "Бажаємо здоров'я" Екатерина Бобкова встретила 24 февраля 2022 года в Лисичанске, где с первых дней войны развернулись ожесточенные бои. Несмотря на панику и длинные очереди, она вместе с двумя коллегами не закрывала аптеку, а продолжали работать каждый день.

Осознавая, что без лекарств в такое время людям никак, фармацевты работали сразу на трех кассах, успокаивая посетителей. А во время обстрелов аптека становилась настоящим укрытием для местных - фармацевты пускали всех, закрывали двери и пережидали опасность вместе.

Наша аптека была лучшим укрытием - вспоминает она.

Работа и дорога домой были огромным риском для Екатерины. Однажды возле ее аптеки остановились три танка, тогда фармацевты вынуждены были закрыться раньше. В другой раз, когда Екатерина с коллегами возвращалась домой, им пришлось срочно прятаться в подвале многоэтажки из-за громкого взрыва и предупреждения военных о возможных "прилетах".

Однако, даже такая опасность не останавливала фармацевта в желании помочь и поддержать людей. По дороге домой Екатерина ежедневно проходила мимо школы, где в мирное время училась ее дочь. В укрытии школы пряталось около 400 человек, среди которых были пожилые люди и дети. Они боялись выходить за лекарствами. Поэтому, Екатерина собирала списки необходимых препаратов и ежедневно формировала огромные пакеты, которые относила в бомбоубежище. В основном это были жаропонижающие, обезболивающие и успокоительные, в которых так нуждались люди.

Из-за усиления обстрелов, отсутствия электричества и ухудшения ситуации в городе, Екатерина Бобкова с семьей вынуждена была выехать из родного Лисичанска. Сейчас она в Днепре, но ежедневно мечтает о возвращении в родной город.

Ольга Репенко: "Моя судьба - помогать людям"

За две недели до начала войны фармацевт аптеки №30 "Здравица" в Северодонецке Ольга Репенко заболела ковидной пневмонией. Ее первый рабочий день после болезни пришелся на 4 марта 2022 года. Первый рабочий день – и сразу под обстрелами.

Мы вышли вдвоем с заведующей. Людей под аптекой стояло много… В это время город обстреливали "Грады", и на улице оставаться было очень опасно - вспоминает Ольга.

Конечно, всех людей, стоявших под аптекой, завели в безопасный подвал, чтобы переждать очередной обстрел. Тогда руководство аптеки решило временно прекратить работу.

После этого Ольга присоединилась к гуманитарному штабу в ледовом дворце спорта Северодонецка. Там она сортировала лекарства, которые волонтеры приносили из разбомбленных аптек, оттирала упаковки от копоти, проверяла сроки годности и выдавала их людям.

Одна женщина потеряла сознание, я прибежала, меряю давление, а тонометр выдает погрешность – показатели были такими низкими, что аппарат не мог их зафиксировать. Я сначала дала несколько таблеток кофеина, потом напоила крепким сладким кофе и она пришла в себя - рассказывает Ольга.

А когда люди, приходившие в волонтерский центр, рассказывали о своих стареньких соседях-инвалидах – Ольга не могла стоять в стороне. Она собирала все необходимое и разносила лекарства по домам всех нуждающихся. Тогда из-за нехватки препаратов многие онкобольные остались без них. Им Ольга пыталась помочь, относя хотя бы обезболивающее.

Когда ракета попала в крышу ледового дворца, Ольга с сыном решила уехать. Взяли только документы и несколько вещей, думая, что это на две недели. Но уже несколько месяцев они живут в Киеве, где женщина работает в "Аптеке 36,6". В Северодонецке остались ее отец и сестра, сама Ольга верит, что когда-нибудь вернется домой.

Оксана Рубан: "Мы раньше никогда не делили людей на украинцев и русских. И теперь не делим. Теперь мы просто не считаем русских людьми"

Утром 24 февраля 2022 года заведующую "Аптеки 9-1-1 Главной аптеки вашего района" в Тростянце Оксану и ее коллегу возле аптеки ждала невиданная ранее очередь. Люди в панике скупали лекарства, а отовсюду доносились звуки взрывов. Успокаивая посетителей, Оксана Николаевна успокаивала и себя, ведь знала, что не может оставить людей без помощи. Уже через несколько часов в Тростянец вошли танки с отметкой "Z".

На следующий день транспорт уже не ходил и Оксане пришлось идти на работу 5 км пешком, а "сопровождал" ее вражеский бронетранспортер. От страха она подвернула ногу, но все же добралась до аптеки. Впоследствии аптеки города были разграблены и обстреляны, а жители города оказались в заложниках.

Мы для них были мишенями, наша жизнь не стоила и копейки в их глазах. Я поняла, что не доберусь до аптеки живой, поэтому позвонила своим коллегам и попросила вынести лекарства и товар, который остался, и спрятать дома - рассказывает Оксана.

Тростянец был освобожден 26 марта, и уже 3 апреля, несмотря на угрозу взрыва от заминированного российского склада оружия, Оксана с коллегой пришла убирать в аптеке. Они открыли заведение, когда в городе еще не было ни света, ни связи. Они обслуживали людей за наличные, записывая все операции в тетрадь.

Мы открыли аптеку, когда еще не было ни электричества, ни связи... Люди были настолько благодарны, что никто не жаловался - вспоминает фармацевт.

Сегодня Тростянец оправляется от последствий оккупации, но остается под постоянной угрозой. Несмотря на это, аптека продолжает работать, а ее название, по словам Оксаны, напоминает, что они стали спасением для жителей района.

"Несмотря на обстрелы и "шахеды", мы работаем и дальше. На Сумщине сейчас непросто, поэтому чуть ли не каждый посетитель, словно мантру, говорит нам на прощание: "Мирного вам неба и тихой ночи!",– добавляет Оксана

Анна Таран: "Для меня сейчас главное – человеческая жизнь"

Старший фармацевт "АНЦ" Анна Таран встретила вторжение в Харькове, на Салтовке. Она не верила в войну, но 24 февраля проснулась от взрывов, и сразу поехала на работу.

Аптека, в которой работала Анна, расположена возле станции метро, где прятались люди. И была одной из немногих в городе, которые продолжали работать. Двое коллег Анны не смогли добраться на работу, поэтому остались только три фармацевта.

Людей было очень много. Другие аптеки закрылись. Выгребали все – не только успокоительные и препараты для лечения хронических заболеваний. Средства гигиены, лекарства от температуры, желудочные, обезболивающие, даже зубную пасту и щетки - вспоминает Анна.

Обстрелы становились все мощнее, и Анне приходилось добираться на работу пешком. А 2 марта снаряд попал в соседний дом фармацевта, поэтому она вместе с семьей была вынуждена переехать.

Но уже в мае 2022 года, когда возобновили движение метро, Анна вернулась в свою родную аптеку.

Посетители сначала не верили, что аптека снова работает. Они так осторожно заглядывали и спрашивали: "Можно? Вы теперь каждый день будете работать? - рассказывает она.

Несмотря на ежедневные риски, Анна продолжает ездить на работу. Недавно во время обстрела в аптеке дрожали окна. Но Анна понимает, что ее помощь нужна людям.

Война очень изменила всех нас. Для меня сейчас главное – человеческая жизнь. Я очень хочу, чтобы кончился как можно скорее этот ужас. Чтобы родители перестали хоронить своих детей, а дети – родителей - рассказала Анна.

Что объединяет все эти истории: любовь к людям, к городу, к стране? Наверное все и сразу, а еще большое желание помочь другим. Ведь фармацевты – это люди, которые в самые темные дни оставляли свет вывески "Аптека" включенным. Они спасали не только таблеткой, но и порядком среди хаоса, словом "держитесь". Они стали теми, кто возвращал ощущение безопасности там, где казалось – нет ничего, кроме страха.

В эту субботу мы поздравляем всех, кто держит аптечный фронт, и повторяем слова, которые сегодня на Сумщине говорят как мантру: "Мирного вам неба и тихой ночи!"

А также вспоминаем и чтим память фармацевтов, отдавших свою жизнь, помогая людям. Среди них фармацевты "Аптека 9-1-1": Наталья Демиденко и Светлана Калиниченко из села Казачья Лопань, Анастасия Тимошенко из Мариуполя, Диана Кравченко из Черновцов; фармацевты из "АНЦ": Ростислав Швец из Одессы, Татьяна Ткаченко из Николаева, Виктория Никитина из Херсона и Максим Пивоваров из Днепра, погибший на фронте; А также фармацевт "Бажаємо здоров'я" Андрей Сироштан из Одессы, который также погиб на фронте.

Их имена – это имена мужества и преданности. Они погибли, помогая другим, и оставили после себя свет, который не погаснет.