Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Киев • УНН
Украинские фармацевты, несмотря на обстрелы и опасность, продолжали работать, превращая аптеки в укрытия и пункты помощи. Они обеспечивали лекарствами, поддерживали людей и спасали жизни в самых сложных условиях.
В эту субботу, 20 сентября, Украина отмечает День фармацевта. На прифронтовых территориях аптека – это не только о лекарствах. Это укрытие, пункт неотложной помощи, место встречи с человечностью. УНН собрал истории украинских фармацевтов, которые держали свой собственный фронт тогда, когда рядом стреляли.
Анна Несвитайло: "Буду ждать Победу в родном Харькове вместе с харьковчанами"
24 февраля 2022 года заведующая харьковской аптеки "Леда" на Северной Салтовке Анна Несвитайло вышла на работу, имея с собой одно яблоко и апельсин. Тогда она еще не знала, что аптека станет ее домом на долгие месяцы.
Обстрелы Харькова начались в пять утра. У дверей аптеки с самого утра стояла безумная очередь. Люди паниковали и пытались достать лекарства. Анна и другие фармацевты аптеки понимали, что времени на страх нет, поэтому взялись за работу. Они собирали остатки лекарств из других неработающих аптек сети и готовили экстемпоральные средства. А параллельно формировали "аптечки скорой помощи" для посетителей. Благодаря этому, даже когда люди приходили со списком из 30 препаратов, они все равно уходили с чем-то нужным.
Впоследствии, из-за постоянных обстрелов, разрушивших 98% домов на Салтовке, Анна с семьей была вынуждена переехать жить в аптеку. К ним присоединилась и семья другого фармацевта. В подвале они обустроили настоящий хостел с надувными матрасами и плитой, где проживало 8 человек. До Пасхи они жили в подвальном помещении аптеки все вместе. Но впоследствии коллега с семьей выехали из Харькова.
Поэтому Анне пришлось брать на себя все: становиться за кассу, обслуживать людей, помогать в производстве лекарств. Несмотря на опасные условия, посетители поддерживали: приносили собственноручно приготовленную еду, занимали очереди в продуктовых магазинах. Анна вспоминает, что несмотря на общую панику и нервозность – в аптеке не возникло ни одного конфликта. Каждый покупатель видел, как преданно работают фармацевты.
Наши посетители очень ценили, что мы не прекращали работать. Люди даже подкармливали нас, занимали для нас очереди в магазинах. Это было очень трогательно
Впоследствии аптека стала не только домом Анны и ее семьи, но и безопасным убежищем для посетителей. Когда обстрелы усиливались, фармацевт вместе с покупателями пережидали опасность внутри. Анна осталась в Харькове, и сегодня продолжает обслуживать горожан.
От моей работы зависит не только благополучие коллег, но и жизнь целого района. Харьков – мой родной город, и я не брошу харьковчан на произвол судьбы. Буду ждать Победу вместе с ними
Екатерина Бобкова: "Наша аптека была лучшим укрытием"
Фармацевт аптеки "Бажаємо здоров'я" Екатерина Бобкова встретила 24 февраля 2022 года в Лисичанске, где с первых дней войны развернулись ожесточенные бои. Несмотря на панику и длинные очереди, она вместе с двумя коллегами не закрывала аптеку, а продолжали работать каждый день.
Осознавая, что без лекарств в такое время людям никак, фармацевты работали сразу на трех кассах, успокаивая посетителей. А во время обстрелов аптека становилась настоящим укрытием для местных - фармацевты пускали всех, закрывали двери и пережидали опасность вместе.
Наша аптека была лучшим укрытием
Работа и дорога домой были огромным риском для Екатерины. Однажды возле ее аптеки остановились три танка, тогда фармацевты вынуждены были закрыться раньше. В другой раз, когда Екатерина с коллегами возвращалась домой, им пришлось срочно прятаться в подвале многоэтажки из-за громкого взрыва и предупреждения военных о возможных "прилетах".
Однако, даже такая опасность не останавливала фармацевта в желании помочь и поддержать людей. По дороге домой Екатерина ежедневно проходила мимо школы, где в мирное время училась ее дочь. В укрытии школы пряталось около 400 человек, среди которых были пожилые люди и дети. Они боялись выходить за лекарствами. Поэтому, Екатерина собирала списки необходимых препаратов и ежедневно формировала огромные пакеты, которые относила в бомбоубежище. В основном это были жаропонижающие, обезболивающие и успокоительные, в которых так нуждались люди.
Из-за усиления обстрелов, отсутствия электричества и ухудшения ситуации в городе, Екатерина Бобкова с семьей вынуждена была выехать из родного Лисичанска. Сейчас она в Днепре, но ежедневно мечтает о возвращении в родной город.
Ольга Репенко: "Моя судьба - помогать людям"
За две недели до начала войны фармацевт аптеки №30 "Здравица" в Северодонецке Ольга Репенко заболела ковидной пневмонией. Ее первый рабочий день после болезни пришелся на 4 марта 2022 года. Первый рабочий день – и сразу под обстрелами.
Мы вышли вдвоем с заведующей. Людей под аптекой стояло много… В это время город обстреливали "Грады", и на улице оставаться было очень опасно
Конечно, всех людей, стоявших под аптекой, завели в безопасный подвал, чтобы переждать очередной обстрел. Тогда руководство аптеки решило временно прекратить работу.
После этого Ольга присоединилась к гуманитарному штабу в ледовом дворце спорта Северодонецка. Там она сортировала лекарства, которые волонтеры приносили из разбомбленных аптек, оттирала упаковки от копоти, проверяла сроки годности и выдавала их людям.
Одна женщина потеряла сознание, я прибежала, меряю давление, а тонометр выдает погрешность – показатели были такими низкими, что аппарат не мог их зафиксировать. Я сначала дала несколько таблеток кофеина, потом напоила крепким сладким кофе и она пришла в себя
А когда люди, приходившие в волонтерский центр, рассказывали о своих стареньких соседях-инвалидах – Ольга не могла стоять в стороне. Она собирала все необходимое и разносила лекарства по домам всех нуждающихся. Тогда из-за нехватки препаратов многие онкобольные остались без них. Им Ольга пыталась помочь, относя хотя бы обезболивающее.
Когда ракета попала в крышу ледового дворца, Ольга с сыном решила уехать. Взяли только документы и несколько вещей, думая, что это на две недели. Но уже несколько месяцев они живут в Киеве, где женщина работает в "Аптеке 36,6". В Северодонецке остались ее отец и сестра, сама Ольга верит, что когда-нибудь вернется домой.
Оксана Рубан: "Мы раньше никогда не делили людей на украинцев и русских. И теперь не делим. Теперь мы просто не считаем русских людьми"
Утром 24 февраля 2022 года заведующую "Аптеки 9-1-1 Главной аптеки вашего района" в Тростянце Оксану и ее коллегу возле аптеки ждала невиданная ранее очередь. Люди в панике скупали лекарства, а отовсюду доносились звуки взрывов. Успокаивая посетителей, Оксана Николаевна успокаивала и себя, ведь знала, что не может оставить людей без помощи. Уже через несколько часов в Тростянец вошли танки с отметкой "Z".
На следующий день транспорт уже не ходил и Оксане пришлось идти на работу 5 км пешком, а "сопровождал" ее вражеский бронетранспортер. От страха она подвернула ногу, но все же добралась до аптеки. Впоследствии аптеки города были разграблены и обстреляны, а жители города оказались в заложниках.
Мы для них были мишенями, наша жизнь не стоила и копейки в их глазах. Я поняла, что не доберусь до аптеки живой, поэтому позвонила своим коллегам и попросила вынести лекарства и товар, который остался, и спрятать дома
Тростянец был освобожден 26 марта, и уже 3 апреля, несмотря на угрозу взрыва от заминированного российского склада оружия, Оксана с коллегой пришла убирать в аптеке. Они открыли заведение, когда в городе еще не было ни света, ни связи. Они обслуживали людей за наличные, записывая все операции в тетрадь.
Мы открыли аптеку, когда еще не было ни электричества, ни связи... Люди были настолько благодарны, что никто не жаловался
Сегодня Тростянец оправляется от последствий оккупации, но остается под постоянной угрозой. Несмотря на это, аптека продолжает работать, а ее название, по словам Оксаны, напоминает, что они стали спасением для жителей района.
"Несмотря на обстрелы и "шахеды", мы работаем и дальше. На Сумщине сейчас непросто, поэтому чуть ли не каждый посетитель, словно мантру, говорит нам на прощание: "Мирного вам неба и тихой ночи!",– добавляет Оксана
Анна Таран: "Для меня сейчас главное – человеческая жизнь"
Старший фармацевт "АНЦ" Анна Таран встретила вторжение в Харькове, на Салтовке. Она не верила в войну, но 24 февраля проснулась от взрывов, и сразу поехала на работу.
Аптека, в которой работала Анна, расположена возле станции метро, где прятались люди. И была одной из немногих в городе, которые продолжали работать. Двое коллег Анны не смогли добраться на работу, поэтому остались только три фармацевта.
Людей было очень много. Другие аптеки закрылись. Выгребали все – не только успокоительные и препараты для лечения хронических заболеваний. Средства гигиены, лекарства от температуры, желудочные, обезболивающие, даже зубную пасту и щетки
Обстрелы становились все мощнее, и Анне приходилось добираться на работу пешком. А 2 марта снаряд попал в соседний дом фармацевта, поэтому она вместе с семьей была вынуждена переехать.
Но уже в мае 2022 года, когда возобновили движение метро, Анна вернулась в свою родную аптеку.
Посетители сначала не верили, что аптека снова работает. Они так осторожно заглядывали и спрашивали: "Можно? Вы теперь каждый день будете работать?
Несмотря на ежедневные риски, Анна продолжает ездить на работу. Недавно во время обстрела в аптеке дрожали окна. Но Анна понимает, что ее помощь нужна людям.
Война очень изменила всех нас. Для меня сейчас главное – человеческая жизнь. Я очень хочу, чтобы кончился как можно скорее этот ужас. Чтобы родители перестали хоронить своих детей, а дети – родителей
Что объединяет все эти истории: любовь к людям, к городу, к стране? Наверное все и сразу, а еще большое желание помочь другим. Ведь фармацевты – это люди, которые в самые темные дни оставляли свет вывески "Аптека" включенным. Они спасали не только таблеткой, но и порядком среди хаоса, словом "держитесь". Они стали теми, кто возвращал ощущение безопасности там, где казалось – нет ничего, кроме страха.
В эту субботу мы поздравляем всех, кто держит аптечный фронт, и повторяем слова, которые сегодня на Сумщине говорят как мантру: "Мирного вам неба и тихой ночи!"
А также вспоминаем и чтим память фармацевтов, отдавших свою жизнь, помогая людям. Среди них фармацевты "Аптека 9-1-1": Наталья Демиденко и Светлана Калиниченко из села Казачья Лопань, Анастасия Тимошенко из Мариуполя, Диана Кравченко из Черновцов; фармацевты из "АНЦ": Ростислав Швец из Одессы, Татьяна Ткаченко из Николаева, Виктория Никитина из Херсона и Максим Пивоваров из Днепра, погибший на фронте; А также фармацевт "Бажаємо здоров'я" Андрей Сироштан из Одессы, который также погиб на фронте.
Их имена – это имена мужества и преданности. Они погибли, помогая другим, и оставили после себя свет, который не погаснет.