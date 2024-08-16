"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль
Киев • УНН
Оккупационные власти "ЛНР" подписали соглашение о сотрудничестве с "Роскосмосом" в космической сфере. Луганская ОВА напоминает, что на оккупированной территории отсутствуют необходимые ресурсы и инфраструктура для космической деятельности.
На захваченной россиянами территории Луганской области Украины, назначенная рф власть согласовала сотрудничество с госкорпорацией в сфере космической деятельности. Пишет УНН со ссылкой на страницу FB Луганская областная государственная администрация.
Детали
Оккупационные власти «лнр» собрались развивать космическую отрасль: уже есть соглашение о сотрудничестве с роскосмосом.
Коллаборационисты надеются, что документ придаст «новый импульс развитию космической отрасли Луганщины». Поэтому, «лнр» - первая из оккупированных территорий в космосе. В мечтах...
Луганская ОВА напоминает, что на ВОТ отсутствуют соответствующие разработки, инфраструктура, факультеты вузов, ученые, нет даже достижений прошлого.
Жителів Лисичанська змушують сплачувати рахунки заборгованості, яка виникла ще до окупації – Луганська ОВА14 августа 2024, 07:51 • 89903 просмотра