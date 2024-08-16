"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

На захваченной россиянами территории Луганской области Украины, назначенная рф власть согласовала сотрудничество с госкорпорацией в сфере космической деятельности. Пишет УНН со ссылкой на страницу FB Луганская областная государственная администрация.

Детали

Оккупационные власти «лнр» собрались развивать космическую отрасль: уже есть соглашение о сотрудничестве с роскосмосом.

Коллаборационисты надеются, что документ придаст «новый импульс развитию космической отрасли Луганщины». Поэтому, «лнр» - первая из оккупированных территорий в космосе. В мечтах... - информирует ведомство.

Луганская ОВА напоминает, что на ВОТ отсутствуют соответствующие разработки, инфраструктура, факультеты вузов, ученые, нет даже достижений прошлого.

Жителів Лисичанська змушують сплачувати рахунки заборгованості, яка виникла ще до окупації – Луганська ОВА