Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА
Киев • УНН
В оккупированном Лисичанске выставляют счета за электроэнергию с учетом задолженности до оккупации. Жителям угрожают отключениями, если они не оплатят долги.
В оккупированном Лисичанске выставляют с учетом долгов до оккупации. Передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной госадминистрации.
Детали
Жителей кварталов Лисичанска, в которых захватчики смогли восстановить свет, находятся в новых обстоятельствах.
По информации Луганской ОГА, у жителей оккупированного рф города возникла проблема, "от которой они надеялись избавиться".
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Энергопоставщик выставляет счета за потребленное с учетом задолженности, возникшей еще до оккупации. Заставляют платить, угрожая отключениями, - пишет ведомство.
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