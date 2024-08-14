Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

В оккупированном Лисичанске выставляют с учетом долгов до оккупации. Передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной госадминистрации.

Детали

Жителей кварталов Лисичанска, в которых захватчики смогли восстановить свет, находятся в новых обстоятельствах.

По информации Луганской ОГА, у жителей оккупированного рф города возникла проблема, "от которой они надеялись избавиться".

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Энергопоставщик выставляет счета за потребленное с учетом задолженности, возникшей еще до оккупации. Заставляют платить, угрожая отключениями, - пишет ведомство.

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