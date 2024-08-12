Школьников ВОТ Украины воспитывают представители ВС РФ: на проект так называемых "лидеров юнармии" планируют новые средства - ОВА
Киев • УНН
Захватчики вывозят школьников из оккупированной Луганщины в Новосибирскую область РФ для военной подготовки. С 2025 года планируют выделить средства на расширение этой программы на 6 лет.
Захватчики пригласили детей из оккупированной Луганщины в новосибирскую область России, где их учат прыгать с парашютом и другим основам военной подготовки. Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной госадминистрации.
Детали
На так называемой "лнр" воспитательной работой с детьми и молодежью будут заниматься участники войны из России. Кроме того проводят выезд в рф: военный палаточный городок в новосибирской области принимает школьников из оккупированной Луганщины, - там продолжаются профильные смены "лидеров юнармии".
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Недавно для девушек и парней из Беловодска представители армии рф проводили занятия по прыжкам с парашютом. Это лишь одна из частей курса военной подготовки - пишет Луганская ОВА.
Дополнение
Уже с 2025 года захватчики планируют выделить по этому направлению государству средства на следующие шесть лет. Сейчас соответствующую программу уже разрабатывают в кремле. Предусматривают и открытие дополнительных или расширение деятельности существующих региональных отделений центра развития военно-спортивной подготовки в каждом регионе, в том числе и в оккупированных.
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