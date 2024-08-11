В Константиновке завершена идентификация жертв ракетного удара: среди погибших - трое детей

Завершен процесс идентификации жертв ракетного удара по Константиновке, погибли трое детей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру. По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил рф погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.

Напомним

Враг нанес авиаудар по городу 9 августа 2024 года, в 11:05 - предварительно, ракетой "Х-38".

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).