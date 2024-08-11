В Константиновке завершена идентификация жертв ракетного удара: среди погибших - трое детей
Киев • УНН
В результате ракетного удара по торговому центру в Константиновке погибло 14 человек, в том числе трое детей. 44 человека получили ранения различной степени тяжести.
Завершен процесс идентификации жертв ракетного удара по Константиновке, погибли трое детей, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"В Константиновке завершен процесс идентификации и опознания тел погибших в результате ракетного удара по торговому центру. По окончательным данным, в результате атаки вооруженных сил рф погибли 14 человек, в том числе трое детей - девочки 9, 11 и 16 лет", - говорится в сообщении.
По данным Офиса Генпрокурора, телесные повреждения различной степени тяжести получили 44 человека.
Напомним
Враг нанес авиаудар по городу 9 августа 2024 года, в 11:05 - предварительно, ракетой "Х-38".
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).