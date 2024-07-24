В оккупированном Лисичанске, из-за отсутствия связи и интернета выдают бумажные талоны, а документы принимают и рассматривают в течение года. Об этом пишет Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Жители, оставшиеся в оккупированном Лисичанске, недовольны работой российского пенсионного фонда. Из-за отсутствия связи и интернета невозможно внедрить электронную очередь. Бумажные талоны на прием разобраны на месяц вперед. - говорится в заметке на facebook-странице Луганской ОГА.

Документы принимают. В то же время их рассмотрение, за исключением отдельных дел, занимает до года, и как отмечается, повторное попадание к специалистам решение вопроса совсем не ускоряет.

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