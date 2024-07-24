Киев • УНН
В Лисичанске из-за отсутствия связи выдают бумажные талоны в пенсионный фонд РФ. Рассмотрение документов может длиться до года, повторные обращения не ускоряют процесс.
В оккупированном Лисичанске, из-за отсутствия связи и интернета выдают бумажные талоны, а документы принимают и рассматривают в течение года. Об этом пишет Луганская областная государственная администрация, передает УНН.
Детали
Жители, оставшиеся в оккупированном Лисичанске, недовольны работой российского пенсионного фонда. Из-за отсутствия связи и интернета невозможно внедрить электронную очередь. Бумажные талоны на прием разобраны на месяц вперед.
Документы принимают. В то же время их рассмотрение, за исключением отдельных дел, занимает до года, и как отмечается, повторное попадание к специалистам решение вопроса совсем не ускоряет.
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