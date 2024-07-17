Киев • УНН
Памятники жертвам сталинских репрессий и Голодомора были демонтированы в оккупированном Луганске российскими оккупационными властями, вслед за подобными действиями в других захваченных украинских городах.
Сегодня в оккупированном Луганске в сквере Памяти демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора, передает УНН со ссылкой на Новости Донбасса.
Как заявили оккупационные власти города, решение о демонтаже "приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций".
Ранее демонтаж подобных памятников состоялся в других городах, захваченных Россией, в частности в Донецке и Мариуполе.