Сегодня в оккупированном Луганске в сквере Памяти демонтировали памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам Голодомора, передает УНН со ссылкой на Новости Донбасса.

Как заявили оккупационные власти города, решение о демонтаже "приняли депутаты городского совета после обращений ветеранских организаций".

Ранее демонтаж подобных памятников состоялся в других городах, захваченных Россией, в частности в Донецке и Мариуполе.