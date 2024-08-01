Мечты коллаборационистов о дешевых газе и топливе не соответствуют действительности: из-за недостатка топлива, с сегодняшнего дня в Лисичанске оккупанты приостанавливают движение автобусов. Пишет УНН со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

Детали

С 1 августа, из-за отсутствия горюче-смазочных материалов, в Лисичанске решено приостановить обслуживание автобусных маршрутов.

В Лисичанске приспешники «русского мира» не понимают, как в россии может произойти дефицит горючего? А он есть и экономить решили на так называемой «лнр». Интернет в населенном пункте отсутствует, как и местное телевидение, поэтому единственный вариант сообщить населению - напечатать объявление. Поэтому, кто найдет и прочитает - узнает, что из-за отсутствия горюче-смазочных материалов с 1 августа в Лисичанске решено приостановить обслуживание автобусных маршрутов - передает Луганская областная государственная администрация.

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