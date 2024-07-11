В июне 2024 года в результате российских атак в Украине погибло по меньшей мере 146 мирных жителей и еще 672 гражданских получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой отчет ООН.

Детали

В июне 2024 года в Украине было убито по меньшей мере 146 мирных жителей и 672 получили ранения. Хотя общее количество жертв ниже, чем в мае, оно является вторым по величине в 2024 году. Количество жертв среди детей в июне является самым высоким в 2024 году (восемь детей погибли и 57 получили ранения) - говорится в отчете.

Для сравнения, согласно данным ООН, в мае количество погибших (174) и раненых (690) мирных жителей выросло на 22,9% к апрелю, в апреле рост к марту составил еще 16,4%, а в марте к февралю - 20%.

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72% жертв среди гражданского населения в июне произошли в результате артиллерийских обстрелов, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и воздушных бомбардировок, а 26% были вызваны ударами ракет и барражирующих боеприпасов - резюмировали в ООН.

Больше всего жертв среди гражданского населения произошло в Донецкой (34%) и Харьковской (22%) областях.

Кроме того, УВКПЧ ООН зафиксировало 33 нападения на энергетическую инфраструктуру, из которых 23 на контролируемой правительством территории, а также два нападения на железнодорожную инфраструктуру на подконтрольной Украине территории.

Также в июне было разрушено 10 и повреждено 37 образовательных учреждений, а также повреждено семь медицинских учреждений.

Дополнение

В ООН признают, что количество потерь среди гражданских лиц, вероятно, занижено в городах, где в начале вооруженного нападения 2022 года происходили длительные интенсивные боевые действия - например, Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.).

По подтвержденным данным ООН, всего с момента полномасштабной агрессии РФ погибли 5432 мужчины, 3347 женщин, 327 мальчиков и 267 девочек, тогда как личности 28 детей и 1 883 взрослых пока еще не удалось установить.

Напомним

В июле только в результате массированных ударов армии рф по Украине 8 июля погибли 44 человека. Еще 196 человек пострадали.

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