Участники Совбеза ООН заслушали показания директора "Охматдета" и выразили консолидированную поддержку Украине
Киев • УНН
Члены Совета Безопасности ООН выразили консолидированную поддержку Украине, заслушав показания директора "Охматдета" о российских атаках на больницу.
Во время заседания Совета безопасности ООН с участием директора "Охматдета" Владимира Жовнира, представители стран-партнеров призвали к предоставлению дополнительной помощи Украине.
Передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Детали
Участники заседания Совбеза ООН выразили консолидированную поддержку Украине, заслушав подробный рассказ директора "Охматдета" Владимира Жовнира о разрушениях, нанесенных больнице, и угрозе для жизни и здоровья ее пациентов.
Указанные показания стали неоспоримым доказательством преступных действий России, - участники заседания выразили консолидированную поддержку Украине.
Страны-партнеры осудили террористические атаки РФ, подтвердили свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также призвали к предоставлению дополнительной помощи для противодействия российской агрессии.
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