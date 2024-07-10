россия в обход санкций продолжает закупать западную микроэлектронику для своих ракет. Не в последнюю очередь благодаря этому производство крылатых ракет Х-101, одна из которых попала в детскую больницу "Охматдет", с начала полномасштабного вторжения выросло в восемь раз. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНН.

Издание отмечает, что россия производит почти в восемь раз больше ракет Х-101, чем до полномасштабного вторжения владимира путина в 2022 году. Хотя, при этом, как и раньше, зависит от комплектующих из западных стран, особенно из США.

Хотя санкции лишили россию доступа к некоторым передовым компонентам, оборонный сектор кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования.

"Переход заметен в украинском анализе ракеты Х-101, запущенной в январе, во время которого было обнаружено 16 единиц электроники западного производства внутри ракеты.

Два из компонентов были маркированы как произведенные швейцарской компанией STMicroelectronics, другие были произведены американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel. Все товары в основном предназначены для гражданского использования, некоторые из них довольно старые", - пишет Financial Times.

Ссылаясь на мнение эксперта Фабиана Хоффмана Financial Times пишет, что частота отказов российских крылатых ракет может достигать 20%, поскольку контрабандные компоненты обеспечивают неточное наведение, не справляются с трудностями дозвукового полета или исключают возможность запуска.

Однако, в случае с "Охматдет" речь идет именно о целенаправленном попадании российской ракеты в детскую больницу.

Дополнительно

Первым о том, что наиболее пострадавшие объекты в результате российской ракетной атаки по столице 8 июля вероятнее всего были поражены вражескими ракетами Х-101 сообщил Директор Киевского научно исследовательского-института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Части и обломки, которые удалось идентифицировать по состоянию на этот час малосохранены и очень фрагментированы. Учитывая имеющиеся части маркировок и характерные конструкторские особенности, предварительно можем сказать, что удары были нанесены крылатыми ракетами Х-101. Окончательные выводы будут переданы органам досудебного расследования после проведения всех необходимых экспертиз", - отметил Рувин.