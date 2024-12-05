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Если военный будет знать, что в его семье все хорошо, то и у него будет все хорошо - офицер Дьордяй

Если военный будет знать, что в его семье все хорошо, то и у него будет все хорошо - офицер Дьордяй

Киев  •  УНН

 • 6635 просмотра

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Евгений Дьордяй, офицер ВСУ и сотрудник МХП, поделился опытом поддержки военных через программу «МХП Поруч». Компания оказывает комплексную помощь 2,5 тыс военнослужащих и их семьям в 13 областях Украины.

Сотрудник компании МХП Евгений Дьордяй присоединился в ряды ВСУ в марте 2022 года. За полтора года он прошел путь от солдата до офицера, и сейчас служит в командовании логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, а также является экспертом программного комитета "МХП Поруч". В рамках спецпроекта "Поруч з тими, хто захищає нас" Дьордяй рассказал, как работодателям поддерживать военных и насколько важна поддержка родных защитников, передает УНН.

Детали

Дьордяй работает в компании МХП с 2020 года. За его плечами - 10-летний опыт работы в логистике, в частности - в компании "Новая Почта".

"В 2020 году присоединился к компании МХП, и начал двигаться в направлении холодной логистики в Украине. Сначала занимал должность начальника распределительного центра индустриальной кухни. Впоследствии, достигнув поставленных целей, получил предложение стать заместителем директора логистики по операционной деятельности.

Занимая эту должность, я встретил полномасштабную войну. Я ни на секунду не подумал о том, чтобы уехать за границу. Принял решение, что должен защищать свое государство, семью, дом. Поэтому вывез жену и детей в безопасное место, и сразу присоединился в ряды ВСУ. Это был март 2022 года", - вспоминает он.

Карьеру в ВСУ Дьордяй начинал как стрелок. Однако, в достаточно короткий срок, около месяца, его логистические навыки понадобились на одном из продовольственных складов, который он и возглавил.

"Было очень мало было квалифицированных людей, которые могут организовывать логистику. Тем более, в зоне боевых действий. 

Я был начальником продовольственного склада в зоне боевых действий на Лисичанском направлении. Это - условная должность, ведь я и доставку продуктов организовывал, и боеприпасов, и раненых ребят вывозил.

Предыдущий опыт работы в крупных компаниях и полученные навыки в логистике помогли мне делать мою работу быстро и динамично", - уточнил он

Также Дьордяй рассказал о важности поддержки военных и их семей со стороны работодателя, на примере компании МХП и программы "МХП Поруч".

"Когда я призвался, я об этом сразу сообщил своему непосредственному руководителю. Он в ответ предоставил обратную связь: что в любой момент моя жена, моя семья может обратиться к МХП по поводу любой помощи, которая только нужна. Жена обращалась, ей помогали. Иногда это была психологическая поддержка, иногда - физическая, вроде вызова мастера и тому подобное.

В направлении поддержки семей военнослужащих МХП развивается достаточно активно: проводит семейные встречи, организует квесты, различные мероприятия, детские лагеря. В МХП понимают ценность времени, проведенного с семьей. Это помогает несколько изолироваться от проблем.

В случае 2,5 тыс людей - сотрудников МХП, которые защищают крана - помогают абсолютно всем.

Нет ничего важнее для мужчины, как безопасность его семьи, уют и благополучие. Если военный будет знать, что в его семье все хорошо, то и у него будет все хорошо", - добавил он.

Дьордяй также уточнил, что МХП ввело сеть координаторов в 13 областях Украины, и рассказал о важности действия программы.

"Координаторы - это люди, которые помогают нашим военным в любом направлении. Это может быть медосмотр, психологическая или юридическая поддержка, поддержка для создания новых бизнесов и идей. Координатор - это человек, который тебя направит и поддержит в любом направлении.

Системный подход придает уверенность военным, что их не забыли, что их ждут, поддерживают. Это - социальная обязанность каждой компании в Украине. Каждая компания в Украине должна участвовать в системных, общегосударственных мероприятиях, помогать реабилитационным центрам, создавать эти центры, адаптационные центры, развивать инклюзивность в Украине", - уточнил он.

Напоследок Дьордяй рассказал, как объединяются семьи защитников, которые работают в МХП.

"В рамках программы "МХП Поруч" действуют различные мероприятия, которые организуют наши координаторы. К примеру, семейные уикенды, на которых проходят различные мастер-классы, лепка из глины, общие конкурсы, командные конкурсы, которые объединяют семьи наших военных. Очень важно, когда ты не остаешься со своими проблемами один на один, можешь поделиться ими", - резюмировал он.

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

В мае 2023-го компания запустила программу "МХП Поруч" для поддержки военных, ветеранов и их семей. А уже осенью 2023-го в рамках этой программы начал работу Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого непосредственно общаются с защитниками и их членами семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение и всю необходимую поддержку.

Спецпроект "Поруч з тими, хто захищає нас" выходит на Общественном радио, в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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