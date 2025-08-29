$41.320.08
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России

Киев • УНН

 • 20 просмотра

29 августа — 11-я годовщина Иловайской трагедии, когда украинские военные попали в окружение. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре", российские войска коварно открыли огонь по украинским колоннам.

Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России

Сегодня, 29 августа, 11-я годовщина Иловайской трагедии, которая стала "черным днем" для Украины во времена Независимости. Бои за Иловайск Донецкой области продолжались с 6 августа и фактически завершились 29 августа, когда украинские бойцы оказались в "котле" и начали выход из города. Колонна украинских войск имела договоренности с боевиками и российским руководством, что Вооруженным силам Украины дадут "зеленый коридор", однако уже после нескольких часов выхода из города, российские военные и боевики коварно открыли огонь по армейцам Украины, пишет УНН.

Начало АТО

14 апреля 2014 года стало новым этапом в истории независимой Украины. Именно в этот день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов подписал Указ о начале Антитеррористической операции (АТО) – ответ государства на попытку внешнего вторжения и внутренней дестабилизации.

Операция имела целью освобождение захваченных пророссийскими боевиками территорий Донетчины и Луганщины.

Летом 2014-го украинские силы начали освобождать захваченные территории. В июле АТОшники вернули контроль над Славянском, Северодонецком, Лисичанском. Началась операция по деблокаде Луганского аэропорта. Одним из "черных дней" в украинской истории стали бои за Иловайск на Донетчине.

11 лет с начала АТО: Как все началось на востоке14.04.25, 07:30 • 119001 просмотр

Бои за Иловайск

4 августа 2014 года штабом АТО было принято решение о проведении операции по частичному окружению Донецка с целью взятия под контроль основных путей коммуникаций. Первый штурм Иловайска начался 6 августа. К 20 августа украинским подразделениям удалось частично взять город под контроль.

Решающую роль в дальнейших событиях сыграло то, что Россия неприкрыто начала направлять на помощь сепаратистам свои военные соединения.

В результате ожесточенных неравных боев, по состоянию на 28 августа украинские войска оказались в окружении.

До 28 августа с российской стороной был обсужден маршрут выхода украинских войск по "зеленому коридору" двумя колоннами. Однако в ночь с 28 на 29 августа российская сторона передала тогдашнему начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко условие выходить без техники.

"Было согласовано с российской стороной выход наших колонн заранее согласованными маршрутами, которые были определены как гуманитарный коридор. В первых условиях был выход наших подразделений на технике с оружием из самого Иловайска. В поселках Агрономическое и Многополье формировались две колонны и по двум маршрутам – один северный, второй южный – выходили в район Старобешево. Эти маршруты были оговорены с россиянами, как маршруты выхода наших подразделений под их гарантии. 28 августа, около 23 часов, на меня вышел первый заместитель начальника Генштаба вс рф генерал Богдановский, и сказал, что условия меняются, выход возможен только при условии, что техника и вооружение остаются. Это было для нас неприемлемым, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29-го августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было решено выходить под гарантии российской стороны", - говорил Муженко в августе 2025 года.

В 1 час ночи 29 августа на сайте Кремля появилось обращение российского диктатора Владимира Путина к террористам с призывом "открыть гуманитарный коридор" для украинских военных, оказавшихся в окружении.

Украина передала Китаю доказательства участия граждан КНР в войне на стороне россии23.04.25, 01:22 • 4724 просмотра

Выход из Иловайска

29 августа утром начали формироваться две колонны для выхода из Иловайска: северная колонна с кодовым названием "Булава" и южная - "Ветер". Наши военные двумя организованными колоннами начали выход из Иловайска по предварительно оговоренным маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций.

"Булава" под командованием Руслана Хомчака состояла из подразделений 17 ОТБр, отдельных подразделений 93 ОМБр, "Днепра-1", "Свитязя", "Миротворца", "Херсона", "Ивано-Франковска", 3 БТГр 51 ОМБр и "Кривбасса" - всего 850 военнослужащих ВСУ и 222 бойца добровольческих батальонов МВД. В колонне было 3 танка Т-64БВ 17-й ОТБр, 1 танк Т-64БВ 51 ОМБр и несколько БМП этих бригад.

Колонна двигалась по маршруту Многополье - Агрономическое - Новодворское - Михайловка — Андреевка - Горбатенко - Чумаки - Новокатериновка. Она растянулась на очень большое расстояние: голова колонны была в Светлом, тогда как хвост еще не вышел из Агрономического.

Не доезжая до хутора Горбатенко, в урочище Красная Поляна, российскими войсками было уничтожено 6 украинских БМП, несколько грузовиков и автобусов из колонны милицейских подразделений "Днепра-1", "Свитязя", "Миротворца", "Херсона" и "Ивано-Франковска".

В районе Новокатериновки голова колонны, имевшая 4 танка и несколько БМП, заметила 3-4 вкопанных российских танка и 4 БМП. Бронетехника обеих сторон вела взаимный обстрел, но 3 украинских БМП почти сразу были подбиты противником. Командир танковой роты скомандовал покинуть технику, которая только что после эвакуации экипажа сдетонировала. 42 бойца 17 ОТБр и 93 ОМБр, эвакуировавшиеся, смогли 30 августа пешком выйти из окружения.

Южная колонна "Ветер" под командованием Алексея Грачева состояла из БТГр 93 ОМБр (293 человека), группы 3-го полка спецназначения (30 человек), подразделений 39 БТрО и "Кривбасса" (всего 50-60 человек), "Донбасс" и 50-60 бойцов из других подразделений МВД и ВСУ - всего 650 человек. В колонне было два танка: трофейный российский Т-72Б3 и Т-64БВ из состава 93 ОМБр.

Колонна двигалась по маршруту Многополье - Красносельское - Осиково - Победа - Новокатериновка.

Голова колонны с трофейным танком Т-72Б3 и большинством бронетехники успела миновать Красносельское, когда российские войска открыли огонь по колонне.

Первым был подбит Т-64БВ 93 ОМБр, таким образом практически весь автомобильный транспорт из второй половины колонны оказался отрезанным и не миновал Красносельское.

Отрезанный хвост колонны с автомобилями вместо того чтобы пытаться прорваться через Красносельское дальше, совершил неожиданный поворот в сторону позиций российских подразделений. Россияне успели уничтожить огнем несколько грузовиков и 2 украинские БМП-2, но бойцы "Донбасса" смогли подавить сопротивление и закрепиться в населенном пункте. В результате атаки было захвачено по меньшей мере 2 танка Т-72Б3 6-й танковой бригады - один был сожжен почти сразу, другой был сильно поврежден.

Кроме техники, были взяты в плен 4 военнослужащих РФ. В Красносельском сосредоточились: батальон "Донбасс", группы бойцов 3-го полка спецназначения, 39-го батальона территориальной обороны и солдаты из других частей - всего около 300 человек, 70 из которых были ранены. Более суток решалась их судьба.

30 августа, согласно договоренности с российскими офицерами, красносельская группа оставила оружие в селе и 31 августа была передана представителям Красного Креста в обмен на пленных российских военнослужащих. Однако бойцов батальона "Донбасс", которых было 108 человек, не отпустили, а передали боевикам так называемой "ДНР", которые перевезли донбассовцев в Донецк и держали в плену.

Потери и чествование

По данным Генерального штаба, в августе 2014 года в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных, 40 пропали без вести.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа", установил в Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечается ежегодно 29 августа.

Павел Башинский

