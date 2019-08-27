Нові дані Генштабу: у боях за Іловайськ загинули 220 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 військових, 40 зникли безвісти, 13 військовослужбовців досі у полоні. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН із посиланням на BBC News Україна.
"Кількість загиблих військовослужбовців у боях за Іловайськ - 220 осіб, 44 - поранено, 40 - зниклих безвісти, 13 утримуються у заручниках (станом на 22 серпня 2019)", - повідомили в Генштабі.
В органі уточнили втрати безпосередньо під час виходу "зеленим" коридором:
"Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року - 10 залишаються), у заручниках - 10 (станом на 29.08.2014)".
У Генштабі також вказали, що "до загиблих додано к-сть зниклих безвісти, які були ідентифіковані за експертизою ДНК станом на 16 серпня 2019".
Зазначено, що такі цифри не враховують загиблих добровольчих підрозділів МВС, які воювали в Іловайську в серпні 2014 року разом з армією.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.
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Раніше офіційні дані Генпрокуратури України свідчили, що в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.
Обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагедії становить понад 1 150 томів, з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно".