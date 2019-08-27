Новые данные Генштаба: в боях за Иловайск погибли 220 военных

КИЕВ. 27 августа. УНН. В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.