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Сьогодні – п’ята річниця Іловайської операції

Сьогодні – п’ята річниця Іловайської операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цей день п’ять років тому - 10 серпня 2014 року вважається початком Іловайської операції, коли українські військові та добровольці спробували штурмувати місто Іловайськ на Донбасі, передає УНН.

Метою військової операції було знищення укріпрайонів і блокпостів бойовиків, встановлення повного контролю над важливим стратегічним плацдармом. Бої за Іловайськ тривали майже місяць.

Пізніше, наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

Іловайська трагедія досі вважається одним з найкривавіших протистоянь російсько-української війни. За офіційними даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Як повідомляв УНН, обсяг матеріалів кримінального провадження щодо Іловайської трагеді становить понад 1 150 томів, з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно". 

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