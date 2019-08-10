Сегодня - пятая годовщина Иловайской операции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Этот день пять лет назад - 10 августа 2014 года считается началом Иловайской операции, когда украинские военные и добровольцы попытались штурмовать город Иловайск на Донбассе, передает УНН.
Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов боевиков, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом. Бои за Иловайск продолжались почти месяц.
Позже, в конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.
Иловайская трагедия до сих пор считается одним из самых кровавых противостояний российско-украинской войны. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.
Как сообщал УНН, объем материалов уголовного производства по Иловайской трагеди составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".