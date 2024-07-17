В полуразрушенных россиянами городах молодежь будет работать в течение 2025 и 2026 годов, прервав профильное обучение ради рабочей специальности, пишет Луганская ОВА, передает УНН.

Детали

С началом учебного года в вузах так называемой "лнр" откроют набор студентов, которых отправят на восстановительные работы в Лисичанск и Рубежное. Использовать местную молодежь в качестве рабочей силы решил новый куратор из Татарстана. Так дешевле, чем платить гастролерам из России или местным наемникам. - говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации о ситуации на ВОТ.

По информации ведомства, студентам предлагается работать на строительстве в полуразрушенных россиянами городах, в течение 2025 и 2026 годов.

«Не об этом они мечтали. Их родители тоже» - отмечает ведомство, указывая, что студенты прервут профильное обучение и будут осваивать рабочие специальности

Также Луганская ОГА информирует, что Дома культуры на колесах отныне будут развлекать население на Новопсковщине, в Северодонецке и Хрустальном (или как его еще называют захватчики - Красном Луче).

Вскоре шапито с местными деятелями культуры отправятся на гастроли по окрестным селам в современных российских фургонах. - говорится в заметке на FB-странице Луганской ОВА.

Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА