Киев • УНН
Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.
В полуразрушенных россиянами городах молодежь будет работать в течение 2025 и 2026 годов, прервав профильное обучение ради рабочей специальности, пишет Луганская ОВА, передает УНН.
Детали
С началом учебного года в вузах так называемой "лнр" откроют набор студентов, которых отправят на восстановительные работы в Лисичанск и Рубежное. Использовать местную молодежь в качестве рабочей силы решил новый куратор из Татарстана. Так дешевле, чем платить гастролерам из России или местным наемникам.
По информации ведомства, студентам предлагается работать на строительстве в полуразрушенных россиянами городах, в течение 2025 и 2026 годов.
«Не об этом они мечтали. Их родители тоже» - отмечает ведомство, указывая, что студенты прервут профильное обучение и будут осваивать рабочие специальности
Также Луганская ОГА информирует, что Дома культуры на колесах отныне будут развлекать население на Новопсковщине, в Северодонецке и Хрустальном (или как его еще называют захватчики - Красном Луче).
Вскоре шапито с местными деятелями культуры отправятся на гастроли по окрестным селам в современных российских фургонах. - говорится в заметке на FB-странице Луганской ОВА.
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