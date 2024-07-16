Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  200569 просмотра
На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

  •  108111 просмотра
Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

  •  77317 просмотра
Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

  •  107819 просмотра
Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

  •  103439 просмотра
беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

  •  60155 просмотра
публикации
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  40762 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  60491 просмотра
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  140796 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  142684 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  232661 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

  •  24532 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

  •  35831 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  106060 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  101684 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  102835 просмотра
Актуальное
Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 07:49  •  19501 просмотра

Read in English

Юноши из оккупированной Луганщины прошли огневую подготовку и экзамены у российских военных в составе "молодежной армии" оккупантов.

Юноши из оккупированной Луганщины были привлечены к экзаменам военными рф, во время которых нужно было продемонстрировать навыки в огневой подготовке, управлении БпЛА и тактической медицине. Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации.

Детали

Отряды так называемой "юнармии" из Беловодского района в июле были приглашены на военно-патриотические сборы в московскую область. По завершении интенсивных тренировок российские военные принимали у юношей из оккупированной Луганщины экзамены. Необходимо было продемонстрировать навыки в огневой подготовке, управлении БпЛА и тактической медицине, - говорится в заметке Луганской ОГА.

Отмечается, что подготовка и отбор в армию агрессора проводятся с детства.

Оккупанты формируют полицейские подразделения для фильтрационных операций на ВОТ16 июля 2024, 03:50 • 31960 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
luhanskЛуганск
Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
  •  22220 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
  •  60479 просмотра

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Эксклюзив
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
  •  47599 просмотра

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении
  •  112020 просмотра

Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

Эксклюзив
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
  •  140794 просмотра

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Эксклюзив
Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст
  •  116078 просмотра

Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст

Эксклюзив
Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ
  •  109443 просмотра

Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ

Эксклюзив
Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт
  •  73534 просмотра

Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт

Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
15 июля 2024, 08:22  •  59986 просмотра

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
15 июля 2024, 07:49  •  58031 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Популярные

беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

  •  60155 просмотра
Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

Минреинтеграция выделила более 47 млн грн на компенсации за размещение переселенцев в областях

  •  103439 просмотра
Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

  •  107819 просмотра
Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Литва передает оборудование с Вильнюсской ТЭЦ-3 для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

  •  77317 просмотра
На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

На Торецком направлении враг несет огромные потери техники и личного состава - "АТЕШ"

  •  108111 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  200569 просмотра

Публикации

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  40762 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  60491 просмотра
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  140796 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  142684 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  232661 просмотра

Война

Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

  •  11751 просмотра
Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов

Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов

  •  11374 просмотра
Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

  •  11887 просмотра
Мощный взрыв прогремел в Херсоне: что известно

Мощный взрыв прогремел в Херсоне: что известно

  •  14748 просмотра
Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

  •  20551 просмотра

политика

Более половины украинцев не считают себя европейцами

Более половины украинцев не считают себя европейцами

  •  2365 просмотра
Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT

Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT

  •  5704 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  40794 просмотра
Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине

Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине

  •  21812 просмотра
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  47643 просмотра

Война

Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

  •  11751 просмотра
Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов

Вдоль приграничья Черниговщины врагом обстреливаются гражданские объекты, зафиксировано 12 взрывов

  •  11374 просмотра
Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

Воздушные силы: с вечера уничтожены два "шахеда", еще два локально потеряны в воздушном пространстве Беларуси

  •  11887 просмотра
Мощный взрыв прогремел в Херсоне: что известно

Мощный взрыв прогремел в Херсоне: что известно

  •  14748 просмотра
Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА

  •  20551 просмотра

политика

Более половины украинцев не считают себя европейцами

Более половины украинцев не считают себя европейцами

  •  2365 просмотра
Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT

Орбан в письме лидерам ЕС написал о "мирном" плане Трампа и выдвинул идею по взаимодействию с рф - FT

  •  5704 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  40794 просмотра
Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине

Кандидат в вице-президенты США от Трампа: что Джей Ди Вэнс говорил об Украине

  •  21812 просмотра
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

  •  47643 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  100137 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  108897 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  137509 просмотра

Экономика

На фоне перспективы президентства Трампа биткоин вырос до 63 тыс. долларов на фоне перспективы президентства Трампа

На фоне перспективы президентства Трампа биткоин вырос до 63 тыс. долларов на фоне перспективы президентства Трампа

  •  7099 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  40794 просмотра
Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

  •  22250 просмотра
Графики не действуют: аварийные отключения света ввели в нескольких регионах на фоне дефицита и жары

Графики не действуют: аварийные отключения света ввели в нескольких регионах на фоне дефицита и жары

  •  8802 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  60537 просмотра

Киев

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

  •  28680 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

  •  31278 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  37403 просмотра
Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

15 июля 2024, 07:59  •  84454 просмотра
В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

14 июля 2024, 17:04  •  48800 просмотра