Юноши из ВОТ Луганщины в составе "юнармии" оккупантов прошли сбор с огневой подготовкой - Луганская ОГА
Киев • УНН
Юноши из оккупированной Луганщины прошли огневую подготовку и экзамены у российских военных в составе "молодежной армии" оккупантов.
Юноши из оккупированной Луганщины были привлечены к экзаменам военными рф, во время которых нужно было продемонстрировать навыки в огневой подготовке, управлении БпЛА и тактической медицине. Пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу Луганской областной государственной администрации.
Детали
Отряды так называемой "юнармии" из Беловодского района в июле были приглашены на военно-патриотические сборы в московскую область. По завершении интенсивных тренировок российские военные принимали у юношей из оккупированной Луганщины экзамены. Необходимо было продемонстрировать навыки в огневой подготовке, управлении БпЛА и тактической медицине, - говорится в заметке Луганской ОГА.
Отмечается, что подготовка и отбор в армию агрессора проводятся с детства.
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