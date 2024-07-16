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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты формируют полицейские подразделения для фильтрационных операций на ВОТ

Оккупанты формируют полицейские подразделения для фильтрационных операций на ВОТ

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 03:50  •  6521 просмотра

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Оккупанты формируют полицейские подразделения для проведения фильтрационных операций и усиления контроля над временно оккупированными территориями Украины, включая создание системы псевдоправосудия и фильтрационных лагерей для подозреваемых в нелояльности к Украине.

Захватчики формируют отряды полиции для фильтрационных действий на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационные власти на захваченных территориях Украины организовывают новые отряды полиции, предназначенные для проведения фильтрационных действий среди местного населения. Согласно сообщению, эти полицейские будут осуществлять проверки населения и техники, а также обеспечивать "охрану" фильтрационных лагерей, где удерживают украинцев, подозреваемых в нелояльности к оккупационным властям.

Стоит отметить, что это шаг в направлении укрепления контроля за оккупированными территориями, превращая их в зону жесткого строгого режима, включающего в себя элементы системы псевдоправосудия. По сообщению, создание этих отрядов необходимо для поддержания стратегического положения на временно оккупированных территориях и обеспечения действенности режима.

Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях24 июня 2024, 02:55 • 111261 просмотр

Юлия Котвицкая

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