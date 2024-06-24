На захваченных территории россияне начали набор студентов в фейковые университеты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупационные власти начали активный набор студентов в сеть фейковых университетов на временно оккупированных территориях.

Всего на захваченных территориях действует 29 "университетов", где обучение происходит бесплатно, но полученные дипломы имеют нулевую юридическую силу.

Большинство этих учреждений имеют небольшое количество студентов, подавляющее число которых являются бюджетниками, которых туда сгоняют на "повышение квалификации".

Поступление в такие" вузы " не требует сдачи экзаменов, а рассматривается только по результатам собеседования, что приводит к тому, что почти всех принимают. Однако учебные залы остаются наполовину пустыми, что свидетельствует о бесцельности этой инициативы.

Захватчики провели пропагандистский шабаш на тот территориях