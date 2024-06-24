Окупанти відкрили набір до фейкових університетів на загарбаних територіях
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни розпочали активно набирати студентів в мережу з 29 фальшивих університетів, де навчання безкоштовне, але дипломи не мають юридичної сили.
На загарбаних територія росіяни розпочали набір студентів до фейкових університетів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Окупаційна влада розпочала активний набір студентів до мережі фейкових університетів на тимчасово окупованих територіях.
Всього на загарбаних територіях діє 29 "університетів", де навчання відбувається безкоштовно, але отримані дипломи мають нульову юридичну силу.
Більшість цих закладів мають невелику кількість студентів, переважна кількість яких є бюджетниками, яких туди зганяють на "підвищення кваліфікації".
Вступ до таких "вузів" не вимагає складання екзаменів, а розглядається лише за результатами співбесіди, що призводить до того, що майже всіх приймають. Однак навчальні зали залишаються напівпорожні, що свідчить про безцільність цієї ініціативи.
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