путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні

12:13
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених
17 грудня, 03:11
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
17 грудня, 04:37
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
07:15
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
09:06
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
07:15
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
16 грудня, 14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
16 грудня, 10:19
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
13 грудня, 11:26
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні

Київ • УНН

 • 40 перегляди

володимир путін стверджував, що російська армія захопила понад 300 населених пунктів у 2025 році, та звинуватив Захід у початку війни. андрій бєлоусов заявив, що рф нібито захопила Куп'янськ, тоді як в Україні це спростували.

путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні

російський диктатор володимир путін під час виступу на колегії міністерства оборони видав серію брехливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він знову говорив про "причини війни", а також про ситуації на лінії фронту, зокрема в Куп’янську, повідомляє УНН.

Деталі

Під час виступу путін заявив, що російська армія в 2025 році захопила понад 300 населених пунктів. Окупацію він традиційно назвав "звільненням".

Також путін знову заявив, "що не росія почала війну в 2022 році, а Захід".

Водночас міністр оборони рф андрій бєлоусов видав брехливу заяву про те, що місто Куп’янськ на Харківщині вже нібито захоплене російськими військами.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян. Він додав, що російські військові чиновники - від гєрасімова, який першим збрехав про контроль міста, до бєлоусова - продовжують брехати при самому ж путіні.

Не виключаю, що і сам старий фашист вірить їх звітам виключно

- заявив Коваленко.

За його словами, повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Одночас сам путін також хоче продовження війни, уточнив Коваленко.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

Також УНН повідомляв, що Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Харківська область
Рада національної безпеки і оборони України
Олександр Сирський
Україна
Куп'янськ