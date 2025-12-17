путін і бєлоусов виступили з низкою брехливих заяв щодо ситуації в Куп'янську і війни в Україні

російський диктатор володимир путін під час виступу на колегії міністерства оборони видав серію брехливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він знову говорив про "причини війни", а також про ситуації на лінії фронту, зокрема в Куп’янську, повідомляє УНН.

Деталі

Під час виступу путін заявив, що російська армія в 2025 році захопила понад 300 населених пунктів. Окупацію він традиційно назвав "звільненням".

Також путін знову заявив, "що не росія почала війну в 2022 році, а Захід".

Водночас міністр оборони рф андрій бєлоусов видав брехливу заяву про те, що місто Куп’янськ на Харківщині вже нібито захоплене російськими військами.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що більшу частину міста контролюють Сили оборони України, і продовжують зачистку від росіян. Він додав, що російські військові чиновники - від гєрасімова, який першим збрехав про контроль міста, до бєлоусова - продовжують брехати при самому ж путіні.

Не виключаю, що і сам старий фашист вірить їх звітам виключно - заявив Коваленко.

За його словами, повʼязувати такі дії можна не тільки зі страхом поплатитися за поразки посадами, а швидше бажанням еліт і оточення путіна продовжити війну за будь-яку ціну, тому вони і розповідають йому про перемоги. Одночас сам путін також хоче продовження війни, уточнив Коваленко.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що росія наростила війська до 710 тисяч осіб для стратегічного наступу в Україні.

Також УНН повідомляв, що Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ.