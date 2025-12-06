Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW

Россия все чаще прибегает к скрытым и явным атакам на Европу, постоянные нарушения РФ воздушного пространства ЕС являются частью усилий более широкого Кремля по созданию информационных и психологических условий, направленных на подготовку к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают на инцидент, произошедший вечером 4 декабря, когда пять неопознанных дронов пролетели над крупной французской базой атомных подводных лодок на фоне участившихся сообщений о дронах, пролетающих над европейской военной инфраструктурой.

Неуказанное количество дронов также пролетело над полуостровом Крозон, где расположена база Иль-Лонг, вечером 17 на 18 ноября, но дроны не входили в суверенное военное воздушное пространство - отмечают в ISW.

В то же время там оценивают, что появление беспилотников 4 декабря является частью недавно наблюдаемой схемы воздушных вторжений в воздушное пространство НАТО, возможно, с целью разведки известных европейских военных баз и оборонной инфраструктуры.

Напомним

4 декабря французские морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, пролетавшим над военно-морской базой Иль-Лонг, где размещены атомные подводные лодки Франции с баллистическими ракетами.

