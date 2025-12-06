$42.180.02
5 декабря, 18:15 • 12879 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 23400 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 21785 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 42079 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 31918 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 33406 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 44610 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 50251 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42742 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 77143 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Институте изучения войны считают, что Россия усиливает скрытые и явные атаки на Европу, что является частью подготовки к возможной войне с НАТО. Пять неопознанных дронов пролетели над французской базой атомных подводных лодок 4 декабря.

Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW

Россия все чаще прибегает к скрытым и явным атакам на Европу, постоянные нарушения РФ воздушного пространства ЕС являются частью усилий более широкого Кремля по созданию информационных и психологических условий, направленных на подготовку к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики указывают на инцидент, произошедший вечером 4 декабря, когда пять неопознанных дронов пролетели над крупной французской базой атомных подводных лодок на фоне участившихся сообщений о дронах, пролетающих над европейской военной инфраструктурой.

Неуказанное количество дронов также пролетело над полуостровом Крозон, где расположена база Иль-Лонг, вечером 17 на 18 ноября, но дроны не входили в суверенное военное воздушное пространство

- отмечают в ISW.

В то же время там оценивают, что появление беспилотников 4 декабря является частью недавно наблюдаемой схемы воздушных вторжений в воздушное пространство НАТО, возможно, с целью разведки известных европейских военных баз и оборонной инфраструктуры.

Напомним

4 декабря французские морские пехотинцы открыли огонь по беспилотникам, пролетавшим над военно-морской базой Иль-Лонг, где размещены атомные подводные лодки Франции с баллистическими ракетами.

На территории Румынии нашли российский дрон, нарушивший воздушное пространство в ночь на 25 ноября25.11.25, 15:37 • 2589 просмотров

Вадим Хлюдзинский

