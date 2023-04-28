В КНИИСЭ показали, как проводили экспертизу по установлению лиц оккупантов, причастных к геноциду в Буче

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продемонстрировали, как именно они проводили экспертизу по идентификации лиц военнослужащих, которые расстреляли в спину двух гражданских на Киевщине в марте 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook КНИИСЭ.

Детали

На исследование экспертам были предоставлены видеозаписи, сделанные в течение двух дней, за время которых оккупанты приезжали в место совершения преступления. В первый день российские военные обыскивали помещения, мародерствовали ценные вещи на предприятии, куда вломились, а покидая здание встретили двух людей. Оккупанты обыскали их, отпустили, а уже через минуту расстреляли в спину. Двое погибших – украинские гражданские, мужчины были невооружены. На второй день ограбление офиса повторилось.

Эксперты зафиксировали на видео двух дней все карды с лицами россиян, а также детали их одежды и оружия, чтобы сопоставить все характеристики и идентифицировать убийц.

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По словам экспертов КНИИСЭ, в процессе исследования идентификации лиц оккупантов они изучали различные черты лица, такие как форма и размеры головы, носа, ушей и губ, челюсти и другие комплексные признаки (расстояние между глазами, угол наклона и форма бровей, общая симметрия и контуры лица и т.д.). Также исследовались особенности внешнего вида военных рф (повязки на оружии, шевроны, характерные дефекты формы и т. п.).

По результатам экспертизы, анализа кадров с видео и предоставленных следствием сравнительных образцов, личности россиян были установлены, а заключение экспертизы передано следствию для дальнейшего привлечения виновных к ответственности в украинском и международном судах.

Добавим

Согласно сообщению правоохранительных органов, один из военных, принимавший участие в расстреле гражданских – Соковиков Николай Сергеевич 1995 года рождения. Второй оккупант – Лапшаков Дмитрий Сергеевич (1993 года рождения).

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