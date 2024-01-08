россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное
Российский военный самолет сбросил бомбу ФАБ-250 на город Рубежное в Луганской области, который с 2022 года оккупирован войсками рф.
Это неспровоцированное варварское нападение: в МИД прокомментировали утреннюю атаку рф
Министерство иностранных дел Украины назвало нападение россии неспровоцированным и варварским; в результате нападения погибло по меньшей мере 4 человека и 38 получили ранения.
В Хмельницкой области два человека погибли в результате утренней ракетной атаки оккупанта
Два человека погибли в результате российского ракетного удара в Хмельницкой области, который нанес ущерб инфраструктуре и жилому району.
Девяти сотрудникам Мариупольского СИЗО объявили о подозрении в госизмене
Украинская полиция подозревает девять сотрудников Мариупольского СИЗО в государственной измене за содействие российским оккупационным войскам.
Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах
Непогода в Одесской области вызвала отключение электроэнергии в нескольких районах.
Четыре человека погибли, 38 ранены - последствия масштабной атаки рф на Украину
Ракетная атака россии на Украину привела к гибели четырех и ранению 38 человек в разных регионах.
В Харьковской области за неделю в результате пожаров погибли 4 человека, еще двое погибли под завалами - ГСЧС
Четыре человека погибли в пожарах, двое - под завалами в Харьковской области; Государственная служба по чрезвычайным ситуациям реагировала на различные чрезвычайные ситуации, в том числе тушила пожары, вызванные боевыми действиями.
"Не брал московский аусвайс до последнего вздоха": в Крыму умер член КУН Леонид Терлецкий
На 71 году умер член Конгресса Украинских Националистов (КУН), активный участник украинской борьбы против пророссийских политических сил на территории Крыма.
Помогал уклонистам уезжать за границу: бывшему советнику главы Администрации Президента доложено о подозрении
Бывшего советника президента подозревают в организации схемы незаконного вывоза мужчин призывного возраста из Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
Кирилл Кернес получил 30 миллионов гривен от своего отца, когда тот находился в "Шарите" якобы в состоянии комы.