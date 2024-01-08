россияне "случайно" сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное

Во время утреннего обстрела Украины российские военные случайно "уронили" авиабомбу ФАБ-250 на временное оккупированное Рубежное Луганской области. Об этом со ссылкой на оккупационные власти сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Так называемый глава "лнр" Пасечник признал, что российский самолет совершил "нештатный пуск" боеприпаса над Рубежным во время выполнения боевого задания.

Оккупационные власти заявили, что в результате "инцидента" пострадавших нет, но жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, в частности, пять человек, включая двух детей, направили в пункты временного размещения.

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Остальные решили самостоятельно переехать к родственникам и друзьям.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса.

Справочно

ФАБ-250 - советская авиабомба, оснащенная фугасной боеголовкой. Боеприпас весит 250 кг и применяется авиацией ВС рф, а также некоторых постсоветских республик и некоторыми странами, которые их импортируют.

Благодаря большой дальности полета этих ФАБов россияне могут сбрасывать авиабомбы на передовые украинские позиции не заходя в зону действия украинской ПВО.

Напомним,

Во время массированного ракетного удара по Украине, 2 января, в воронежской области тоже упал российский боеприпас. Тогда в селе Петропавловка упала одна из ракет запущенных по Украине.

В результате этого пострадали четверо россиян, получили повреждения более 100 домов, школа, дом культуры, здание администрации, а также пять легковых автомобилей и трактор.

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