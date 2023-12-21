Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов

Из-за западных санкций, которые заблокировали россии рынок авиазапчастей, кремль вынужден был выделить 12 миллиардов долларов в виде государственных субсидий и кредитов на поддержку собственной авиации. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первые проблемы в рф начались в марте 2022 года, когда западные авиапроизводители Airbus и Boeing перестали поставлять им услуги и запчасти, а также прекратили регулярное техническое обслуживание основного авиаперевозчика "Аэрофлот" и других российских авиакомпаний.

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С тех пор рф потратила более триллиона рублей (более $12 миллиардов) на поддержку отрасли гражданской авиации, включая производство самолетов и финансовую помощь авиакомпаниям.

В издании расходы почти вдвое превышают 547 миллиардов рублей выплат (более $6 миллиардов), осуществленных в 2020-2021 годах, когда пандемия COVID-19 вызвала резкое сокращение авиаперевозок.

Дополнение

На прошлой неделе на большой пресс-конференции президент рф владимир путин заявил, что российский авиапарк "очень перегружен" самолетами иностранного производства, томе Россия до 2030 года планирует изготовить более 1000 самолетов.

Согласно данным швейцарской авиационной разведки ch-aviation, российские авиакомпании сейчас эксплуатируют 991 самолет, включая 405 российских.

Однако только 133 самолета Superjet сделаны государственным производителем United Aircraft Corporation. Другие самолеты российского производства, такие как "Туполев", "Яковлев" и "Ильюшин" изредка используют для коммерческих рейсов.

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В Reuters отметили, что наличие надежной авиации крайне важно для россии - как для транспортировки людей и грузов через ее огромную территорию, так и для подкрепления нарративов москвы о том, что санкции имеют минимальное влияние.

Напомним,

Украинская разведка получила секретную информацию Федерального агентства воздушного транспорта России. Документы свидетельствуют об ужасном состоянии российской гражданской авиации, с резким ростом количества авиакатастроф и системными проблемами с техническим обслуживанием из-за санкций и дефицита запчастей.