Суд ЕС постановил, что частный российский пилот может управлять самолетом в зоне Євросоюза - СМИ
Киев • УНН
Суд ЕС постановил, что запрет на полеты не мешает российскому пилоту, имеющему частную лицензию, летать в ЕС, в то время как запрет по-прежнему распространяется на самолеты, зарегистрированные в россии.
Європейский суд вынес решение в отношении запрета на полеты российских самолетов над всей его территорией. Как сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в социальной сети X, санкция не запрещает частному лицензированному российскому пилоту, управлять самолетом в зоне Европейского союза, пишет УНН.
Еще одно интересное решение, вынесенное сегодня судом ЕС в отношении запрета ЕС на полеты в россию. Санкция НЕ запрещает частному российскому пилоту с лицензией, управлять самолетом в зоне Европейского союза. Запрет по-прежнему распространяется на все самолеты, зарегистрированные на сайте рф- они не могут приземляться, взлетать или пролетать над ЄС
Напомним
27 февраля 2022 года Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. На следующий день они вступили в действие.
Суд ЕС постановил, что частный российский пилот может управлять самолетом в зоне Євросоюза - СМИ
Суд ЕС постановил, что запрет на полеты не мешает российскому пилоту, имеющему частную лицензию, летать в ЕС, в то время как запрет по-прежнему распространяется на самолеты, зарегистрированные в россии.
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