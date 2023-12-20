Суд ЕС постановил, что частный российский пилот может управлять самолетом в зоне Євросоюза - СМИ

Європейский суд вынес решение в отношении запрета на полеты российских самолетов над всей его территорией. Как сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в социальной сети X, санкция не запрещает частному лицензированному российскому пилоту, управлять самолетом в зоне Европейского союза, пишет УНН.

Еще одно интересное решение, вынесенное сегодня судом ЕС в отношении запрета ЕС на полеты в россию. Санкция НЕ запрещает частному российскому пилоту с лицензией, управлять самолетом в зоне Европейского союза. Запрет по-прежнему распространяется на все самолеты, зарегистрированные на сайте рф- они не могут приземляться, взлетать или пролетать над ЄС - написал Йозвяк в социальной сети X.

Напомним

27 февраля 2022 года Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. На следующий день они вступили в действие.