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Суд ЕС постановил, что частный российский пилот может управлять самолетом в зоне Євросоюза - СМИ

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 10:40  •  16015 просмотра

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Суд ЕС постановил, что запрет на полеты не мешает российскому пилоту, имеющему частную лицензию, летать в ЕС, в то время как запрет по-прежнему распространяется на самолеты, зарегистрированные в россии.

Європейский суд вынес решение в отношении запрета на полеты российских самолетов над всей его территорией.  Как сообщил  редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк в социальной сети X, санкция не запрещает частному лицензированному российскому пилоту, управлять самолетом в зоне Европейского союза, пишет УНН.

Еще одно интересное решение, вынесенное сегодня судом ЕС в отношении запрета ЕС на полеты в россию. Санкция НЕ запрещает частному российскому пилоту с лицензией, управлять самолетом в зоне Европейского союза. Запрет по-прежнему распространяется на все самолеты, зарегистрированные на сайте рф- они не могут приземляться, взлетать или пролетать над ЄС

- написал Йозвяк в социальной сети X.

Напомним 

27 февраля 2022 года Евросоюз ввел запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией.  На следующий день они вступили в действие. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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