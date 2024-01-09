Окупанти досі не знешкодити авіабомбу, яку "випадково" скинули на Рубіжне, людей не випускають з міста - Луганська ОВА

росіяни досі не знешкодили авіабомбу, яку напередодні військовий літак рф скинув на місто Рубіжне в Луганській області. Через загрозу вибуху в будинках відключили подачу світла, газу та води, однак людей з міста не випускають. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Авіаційний снаряд, що впав з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному, досі не знешкоджено. Піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз

За його словами, окупанти перекрили декілька районів міста. Людей виселяють із навколишніх кварталів. Втім, Рубіжне покинути не можна, бо в'їзд та виїзд звідти закрили. Не діють навіть спеціальні, підписані окупаційною владою, перепустки.

Люди другу добу живуть у жаху перед небезпекою. У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни