Російські літаки впустили ще дві бомби ФАБ-250 у бєлгородській області рф - росЗМІ
Київ • УНН
Російські літаки скинули ще дві бомби ФАБ-250 у Бєлгородській області рф, унаслідок чого приблизно 150 жителів було евакуйовано. Бомби було знешкоджено наступного дня. Раніше в січні ще одна бомба пошкодила греблю в районі хутора Іонівка.
Російські літаки впустили ще 2 авіабомби ФАБ-250 у бєлгородській області рф, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела, пише УНН.
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"27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили в хуторі постников корочанського району. Жителів вирішили не евакуювати. Цього самого дня таку саму авіабомбу знайшли в селі стрілецьке бєлгородського району. Бомбу було знайдено на вулиці Лісовій, влада ухвалила рішення про евакуацію приблизно 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби", - ідеться в повідомленні.
За даними ASTRA, внаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили наступного дня.
Зазначено, що 21 січня ФАБ-250 впала в районі хутора іонівка і частково пошкодила місцеву дамбу.
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