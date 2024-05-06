Быстрый поиск в неструктурированных данных: украинские разработчики презентовали ИИ-решение для целей госбезопасности

Украинская команда MATHESIS на основе ИИ разработала платформу HARVESTER, которая может подойти для работы украинских спецслужб, для нужд различных сценариев анализа информации. Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

MATHESIS, который является поставщиком передовых решений в сфере SIGINT, CYBERINT, OSINT и обработки и анализа больших данных на основе ИИ, создал платформу HARVESTER, которая позволяет быстро и эффективно находить нужную информацию в больших массивах неструктурированных данных. Это важно для принятия своевременных решений, подчеркивают в Минцифры.

Таким образом, HARVESTER позволит быстро обрабатывать и анализируют данные, при этом инструмент можно адаптировать под потребности различных подразделений и различные сценарии анализа информации.

ХАРВЕСТЕР может:

Искать говорящего в перехваченных разговорах;

Превращать речь в текст;

Отбирать перехваченные разговоры и текстовые документы по ключевым словам;

Сортировать текстовые документы по категориям;

Переводить документы со 100+ языков;

Идентифицировать людей по лицам;

И так далее.

Интересно, что платформа HARVESTER работает автономно, ей не нужен интернет.

Напомним,

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