КиберКот раскрыл 10 тревожных признаков вируса на вашем устройстве
Киев • УНН
Госспецсвязи опубликовало список признаков, указывающих на заражение смартфона или компьютера вирусом. Ведомство рекомендует регулярно проводить сканирование устройств антивирусными программами.
Госспецсвязи в новых советах по кибербезопасности от КиберКота рекомендует не ждать, пока вирус устроит хаос в вашем смартфоне, а регулярно сканировать свои устройства с помощью антивируса, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в Госспецсвязи, обнаружить вирус на компьютере или смартфоне может быть непросто, но есть несколько признаков, которые могут показывать то, что ваше устройство заражено:
- медленная работа устройства;
- быстрая разрядка батареи;
- если приложения на вашем устройстве открываются и закрываются самостоятельно;
- появление новых аккаунтов или активных сеансов от имени неизвестных пользователей может быть сигналом вторжения;
- если на вашем устройстве появились неизвестные приложения;
- исчезновение или появление новых файлов;
- регулярные ошибки или сообщения о них могут быть признаком проблем в системе;
- если вы не можете получить доступ к некоторым файлам или папкам;
- запуск неизвестных процессов в системе;
- если консоль администратора или антивирус не работает.
"В случае выявления вышеприведенных признаков, рекомендуем просканировать ваше устройство с помощью антивирусной программы", - отметили в Госспецсвязи.
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