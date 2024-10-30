КиберКот раскрыл 10 тревожных признаков вируса на вашем устройстве

Госспецсвязи в новых советах по кибербезопасности от КиберКота рекомендует не ждать, пока вирус устроит хаос в вашем смартфоне, а регулярно сканировать свои устройства с помощью антивируса, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в Госспецсвязи, обнаружить вирус на компьютере или смартфоне может быть непросто, но есть несколько признаков, которые могут показывать то, что ваше устройство заражено:

медленная работа устройства;

быстрая разрядка батареи;

если приложения на вашем устройстве открываются и закрываются самостоятельно;

появление новых аккаунтов или активных сеансов от имени неизвестных пользователей может быть сигналом вторжения;

если на вашем устройстве появились неизвестные приложения;

исчезновение или появление новых файлов;

регулярные ошибки или сообщения о них могут быть признаком проблем в системе;

если вы не можете получить доступ к некоторым файлам или папкам;

запуск неизвестных процессов в системе;

если консоль администратора или антивирус не работает.

"В случае выявления вышеприведенных признаков, рекомендуем просканировать ваше устройство с помощью антивирусной программы", - отметили в Госспецсвязи.

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