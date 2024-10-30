КиберКот раскрыл 10 тревожных признаков вируса на вашем устройстве

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Госспецсвязи опубликовало список признаков, указывающих на заражение смартфона или компьютера вирусом. Ведомство рекомендует регулярно проводить сканирование устройств антивирусными программами.

Госспецсвязи в новых советах по кибербезопасности от КиберКота рекомендует не ждать, пока вирус устроит хаос в вашем смартфоне, а регулярно сканировать свои устройства с помощью антивируса, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в Госспецсвязи, обнаружить вирус на компьютере или смартфоне может быть непросто, но есть несколько признаков, которые могут показывать то, что ваше устройство заражено:

  • медленная работа устройства;
  • быстрая разрядка батареи; 
  • если приложения на вашем устройстве открываются и закрываются самостоятельно;
  • появление новых аккаунтов или активных сеансов от имени неизвестных пользователей может быть сигналом вторжения;
  • если на вашем устройстве появились неизвестные приложения;
  • исчезновение или появление новых файлов;
  • регулярные ошибки или сообщения о них могут быть признаком проблем в системе;
  • если вы не можете получить доступ к некоторым файлам или папкам;
  • запуск неизвестных процессов в системе;
  • если консоль администратора или антивирус не работает.

"В случае выявления вышеприведенных признаков, рекомендуем просканировать ваше устройство с помощью антивирусной программы", - отметили в Госспецсвязи.

Госспецсвязи: через Telegram распространяются вредоносные программы якобы от техподдержки "Резерв+"16 октября 2024, 09:59 • 12095 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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