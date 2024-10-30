Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої
Київ • УНН
Держспецзв'язку опублікувало список ознак, які вказують на зараження смартфону чи комп'ютера вірусом. Відомство рекомендує регулярно проводити сканування пристроїв антивірусними програмами.
Держспецзв'язку у нових порадах з кібербезпеки від КіберКота рекомендує не чекати, поки вірус влаштує хаос у вашому смартфоні, а регулярно сканувати свої пристрої за допомогою антивірусу, пише УНН.
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Як зазначають у Держспецзв'язку, виявити вірус на комп'ютері чи смартфоні може бути непросто, але є кілька ознак, які можуть показувати те, що ваш пристрій заражений:
- повільна робота пристрою;
- швидке розряджання батареї;
- якщо програми на вашому пристрої відкриваються та закриваються самостійно;
- поява нових акаунтів чи активних сеансів від імені невідомих користувачів може бути сигналом вторгнення;
- якщо на вашому пристрої з’явилися невідомі програми;
- зникнення чи поява нових файлів;
- регулярні помилки або повідомлення про них можуть бути ознакою проблем у системі;
- якщо ви не можете отримати доступ до деяких файлів чи папок;
- запуск невідомих процесів у системі;
- якщо консоль адміністратора або антивірус не працює.
"У разі виявлення вищенаведених ознак, рекомендуємо просканувати ваш пристрій за допомогою антивірусної програми", - наголосили у Держспецзв'язку.
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