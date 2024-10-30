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Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої

Київ • УНН

 • 42691 перегляди

Держспецзв'язку опублікувало список ознак, які вказують на зараження смартфону чи комп'ютера вірусом. Відомство рекомендує регулярно проводити сканування пристроїв антивірусними програмами.

Назвали 10 тривожних ознак вірусу на вашому пристрої

Держспецзв'язку у нових порадах з кібербезпеки від КіберКота рекомендує не чекати, поки вірус влаштує хаос у вашому смартфоні, а регулярно сканувати свої пристрої за допомогою антивірусу, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у Держспецзв'язку, виявити вірус на комп'ютері чи смартфоні може бути непросто, але є кілька ознак, які можуть показувати те, що ваш пристрій заражений:

  • повільна робота пристрою;
  • швидке розряджання батареї;
  • якщо програми на вашому пристрої відкриваються та закриваються самостійно;
  • поява нових акаунтів чи активних сеансів від імені невідомих користувачів може бути сигналом вторгнення;
  • якщо на вашому пристрої з’явилися невідомі програми;
  • зникнення чи поява нових файлів;
  • регулярні помилки або повідомлення про них можуть бути ознакою проблем у системі;
  • якщо ви не можете отримати доступ до деяких файлів чи папок;
  • запуск невідомих процесів у системі;
  • якщо консоль адміністратора або антивірус не працює.

"У разі виявлення вищенаведених ознак, рекомендуємо просканувати ваш пристрій за допомогою антивірусної програми", - наголосили у Держспецзв'язку.

Держспецзв’язку: через Telegram поширюються шкідливі програми нібито від техпідтримки "Резерв+"16.10.24, 12:59 • 12526 переглядiв

Юлія Шрамко

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