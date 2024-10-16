Держспецзв’язку: через Telegram поширюються шкідливі програми нібито від техпідтримки "Резерв+"
Київ • УНН
Виявлено поширення шкідливого ПЗ MEDUZASTEALER через фальшивий Telegram-бот технічної підтримки "Резерв+". Держспецзв'язку закликає утриматися від взаємодії з обліковим записом @reserveplusbot та завантаження файлів.
Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram нібито від технічної підтримки додатку "Резерв+", повідомили у середу у Держспецзв’язку, передає УНН.
Урядовою командою реагування CERT-UA отримано інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом "RESERVPLUS.zip". Встановлено, що архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів
У службі вказали, що обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Telegram-бота, який імітує технічну підтримку застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+". Також у Держспецзв’язку зауважили, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки "Резерв+".
Деталі інциденту наразі з’ясовують. Команда CERT-UA вжила заходів для мінімізації загрози.
"Звертаємо увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис. Тому просимо утриматись від взаємодії з обліковим записом Телеграм @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів", - наголосили в Держспецзв’язку.
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