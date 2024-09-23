Telegram видаватиме IP-адреси та номери користувачів на запит правоохоронців
Київ • УНН
Павло Дуров заявив, що Telegram надаватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил у відповідь на запити правоохоронців. Це робиться для посилення безпеки користувачів та стримування злочинців.
Месенджер Telegram надаватиме IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила спільноти у відповідь на звернення правоохоронців. Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров, передає УНН.
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За його словами, такі зміни впроваджують для посилення безпеки користувачів. Дуров пояснив, що за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим.
Зокрема, увесь проблемний вміст, який вдалось виявити - заблокували.
Щоб ще більше стримувати злочинців від зловживання пошуком у Telegram, ми оновили наші Умови використання та Політику конфіденційності, гарантуючи, що вони є узгодженими в усьому світі. Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити
Дуров очікує, що ці заходи допоможуть зменшити кількість охочих скористатись додатком Telegram серед злочинців.
Нагадаємо
РНБО оголосила про заборону Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури. Рішення прийняте через загрози нацбезпеці, пов'язані з використанням месенджера під час війни.
Згодом секретар РНБО пояснив, що рішення про обмеження Telegram не поширюється на офіційні канали держорганів. Заборона стосується лише службового листування та використання на службових пристроях.
Буданов: Telegram - це загроза національній безпеці України07.09.24, 17:17 • 26088 переглядiв