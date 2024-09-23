Telegram видаватиме IP-адреси та номери користувачів на запит правоохоронців

Месенджер Telegram надаватиме IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила спільноти у відповідь на звернення правоохоронців. Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров, передає УНН.

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За його словами, такі зміни впроваджують для посилення безпеки користувачів. Дуров пояснив, що за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram набагато безпечнішим.

Зокрема, увесь проблемний вміст, який вдалось виявити - заблокували.

Щоб ще більше стримувати злочинців від зловживання пошуком у Telegram, ми оновили наші Умови використання та Політику конфіденційності, гарантуючи, що вони є узгодженими в усьому світі. Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити