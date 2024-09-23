Telegram будет выдавать IP-адреса и номера пользователей по запросу правоохранителей

Мессенджер Telegram будет предоставлять IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила сообщества в ответ на обращение правоохранителей. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров, передает УНН.

Детали

По его словам, такие изменения внедряют для усиления безопасности пользователей. Дуров пояснил, что за последние несколько недель специальная команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск Telegram намного безопаснее.

В частности, все проблемное содержимое, которое удалось обнаружить - заблокировали.

Чтобы еще больше сдерживать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши Условия использования и Политику конфиденциальности, гарантируя, что они согласованы во всем мире. Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть предоставлены соответствующим органам в ответ на законные запросы - говорится в заметке основателя Telegram.

Дуров ожидает, что эти меры помогут уменьшить количество желающих воспользоваться приложением Telegram среди преступников.

Напомним,

СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

Впоследствии секретарь СНБО пояснил, что решение о ограничении Telegram не распространяется на официальные каналы госорганов. Запрет касается только служебной переписки и использования на служебных устройствах.

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