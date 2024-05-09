россияне взломали спутниковый сигнал украинского ТВ и запустили трансляцию парада в москве

В четверг, 9 мая, российские хакеры взломали спутниковый сигнал украинских каналов группы StarLightMedia и "Интер". Благодаря этому они запустили на украинском ТВ трансляцию парада в Москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на Детектор медиа.

Детали

Информацию о взломе сигнала украинских каналов изданию подтвердили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания. К тому же соответствующие видео начали появляться в телеграм-каналах.

В связи с хакерской атакой украинские провайдеры начали переходить на IPTV сигнал. Специалисты начали работу над тем, чтобы вернуть спутниковый сигнал под контроль Украины.

Дополнение

Как заявили, в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности по состоянию на 11:30 сигнал каналов удалось вернуть.

Напомним,

В апреле в Госспецсвязи заявили, что хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.

В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны