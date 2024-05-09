росіяни зламали супутниковий сигнал українського ТБ і запустили трансляцію параду в москві
Київ • УНН
російські хакери зламали супутниковий сигнал українських телеканалів і транслювали московський парад, але пізніше сигнал каналів був відновлений після того, як фахівці відновили контроль.
У четвер, 9 травня, російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів групи StarLightMedia та "Інтер". Завдяки цьому вони запустили на українському ТБ трансляцію параду у москві. Про це пише УНН з посиланням на Детектор медіа.
Деталі
Інформацію про злам сигналу українських каналів виданню підтвердили Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. До того ж відповідні відео почали з'являтися у телеграм-каналах.
У зв'язку з хакерською атакою українські провайдери почали переходити на IPTV сигнал. Фахівці почали роботу над тим, щоб повернути супутниковий сигнал під контроль України.
Доповнення
Як заявили, у Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки станом на 11:30 сигнал каналів вдалося повернути.
Нагадаємо
У квітні у Держспецзв'язку заявили, що хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, спробували здійснити масштабну кібератаку на об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні, тепло- та водопостачальні компанії в різних областях України.
У Держспецзв'язку попередили про загрозу хакерських атак на бійців Сил оборони 17.04.24, 17:46 • 15654 перегляди