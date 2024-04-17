В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
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Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  136008 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  112976 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125885 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137754 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137333 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  465507 просмотра

В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.

Война •   •  3843 просмотра
В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Киев ожидает грозы и весенние заморозки

В Киеве в ночь на 20 апреля ожидаются заморозки 0-2°C, на дорогах возможна гололедица, объявлен желтый уровень опасности.

Общество •   •  4260 просмотра
Киев ожидает грозы и весенние заморозки

Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

Недавно Tesla без объяснения причин задержала поставки клиентам своего электрического пикапа Cybertruck, что стало очередной неудачей автопроизводителя, который столкнулся со снижением спроса на свои электромобили.

Новости Мира •   •  3120 просмотра
Tesla задерживает поставки Cybertruck - WSJ

Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире

Юношеская сборная Украины U-19 встретится с Северной Ирландией, Норвегией и Италией в группе А финального турнира чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля.

спорт •   •  4055 просмотра
Юношеское Евро-2024: стали известны соперники сборной Украины в финальном турнире

Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг

В пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, по просьбе Президента Зеленского.

Война •   •  8578 просмотра
Совет Украина-НАТО соберется в пятницу для обсуждения вопросов ПВО и артиллерии - Столтенберг

НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Криминал и ЧП •   •  6004 просмотра
НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Демчака

Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА

Прошлой ночью враг атаковал город Лиман управляемыми авиабомбами и беспилотником, разрушив несколько зданий и повредив другие, хотя обошлось без жертв.

Война •   •  7511 просмотра
Армия рф ночью атаковала Лиман в Донецкой области тремя управляемыми авиабомбами и дроном, есть разрушения - ОВА

Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич встретились с представителями проекта "Партнеры обороны", чтобы обсудить привлечение представителей власти и бизнеса к помощи в обеспечении насущных потребностей военных.

Война •   •  9035 просмотра
Проект "Партнеры обороны": в Офисе президента провели встречу с бизнесом по наращиванию помощи военным

ЗАЭС постоянно очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме - Котин

Запорожская АЭС постоянно находится очень близко к первой фазе аварии на Фукусиме из-за поврежденных линий электропередач и зависимости от дизельных генераторов, что представляет серьезный ядерный риск.

Война •   •  8010 просмотра
ЗАЭС постоянно очень близко к первой фазе аварии, которая была на Фукусиме - Котин

Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне

Последняя картина Караваджо "Мученичество Святой Урсулы", включающая его автопортрет, впервые за 20 лет будет выставлена в Лондоне на выставке Национальной галереи "Последний Караваджо" с 18 апреля по 21 июля 2024 года.

Культура •   •  6884 просмотра
Последний шедевр Караваджо "Мученичество святой Урсулы" выставлен на выставке в Лондоне