В Госспецсвязи предупредили об угрозе хакерских атак на бойцов Сил обороны

Хакеры пытаются взломать компьютеры украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров. Об этом предупредили в Госспецсвязи, пишет УНН.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, сообщает о повышенной активности группировки UAC-0184, которая пытается получить доступ к компьютерам военнослужащих с целью похищения документов и данных мессенджеров - резюмировали в ведомстве.

Злоумышленники пользуются популярными мессенджерами, социальными сетями и другими платформами для знакомств и общения с целью распространения вредоносных программ.

Кибератака на Силы обороны: хакеры через Signal рассылали военным вредоносный код

Они в частности могут прислать

сопроводительные сообщения-приманки: например, об открытии исполнительного производства/уголовного дела; видео боевых действий; запрос на знакомство и т.д;

файлы (архивы) с просьбой помочь в их открытии/обработке.

В Госспецсвязи предупредили, что хакеры применяют такие вредоносные программы, в том числе для похищения и выгрузки данных с компьютера, в частности сообщений и контактных данных мессенджера Signal, который является довольно популярным среди военных.

Также специалисты предупредили, что любая опрометчивая онлайн-активность военнослужащего (например, публикация фото в военной форме) облегчает злоумышленникам определение приоритетных целей для атак.

Напомним

Министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка заявил, что россия осуществила "тысячи" попыток нарушить работу европейской железнодорожной сети, включая хакерские атаки на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного перевозчика.