Как хакеры проникают в системы: топ-5 уязвимостей украинских организаций
Киев • УНН
ГЦКЗ назвал топ 5 уязвимостей систем: устаревшее ПО/ОС, лишние сервисы, недостатки сетей, низкая кибергигиена, удаленный доступ. Рекомендации включают обновления, файерволы, сложные пароли, устойчивые VPN.
Для атак на информационно-коммуникационные системы украинских организаций злоумышленники используют различные методы и способы уязвимостей. Специалисты Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи Украины назвали 5 наиболее распространенных уязвимостей, передает УНН.
Детали
Среди наиболее распространенных уязвимостей киберспециалисты назвали следующие:
- использование устаревших (уязвимых) операционных систем
и программного обеспечения;
- избыточное количество открытых сервисов на АРМ
(Application Performance Monitoring – Мониторинг производительности приложений) и
серверах, использование которых не обусловлено производственной необходимостью;
- недостатки в настройках сетевого оборудования,
в частности отсутствие надлежащим образом настроенных списков контроля доступа;
- несоблюдение требований кибергигиены;
- особенности использования удаленного доступа.
Для того, чтобы избежать проблем, специалисты советуют придерживаться следующих шагов:
- регулярно обновлять операционные системы и программное
обеспечение до последних версий. Это может значительно улучшить скорость и
эффективность работы программ;
- использовать брандмауэр (Firewall) для ограничения
доступа только для разрешенных IP-адресов, внедрить список разрешенных сервисов
(whitelist) и заблокировать все остальные;
- использовать сложные пароли – они должны состоять
из минимум 12 символов и меняться каждые 90 дней;
- использовать VPN (виртуальная частная сеть)
исключительно с устойчивыми алгоритмами шифрования.
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