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Как хакеры проникают в системы: топ-5 уязвимостей украинских организаций

Киев • УНН

 • 582 просмотра

ГЦКЗ назвал топ 5 уязвимостей систем: устаревшее ПО/ОС, лишние сервисы, недостатки сетей, низкая кибергигиена, удаленный доступ. Рекомендации включают обновления, файерволы, сложные пароли, устойчивые VPN.

Как хакеры проникают в системы: топ-5 уязвимостей украинских организаций

Для атак на информационно-коммуникационные системы украинских организаций злоумышленники используют различные методы и способы уязвимостей. Специалисты Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи Украины назвали 5 наиболее распространенных уязвимостей, передает УНН.

Детали

Среди наиболее распространенных уязвимостей киберспециалисты назвали следующие:

  • использование устаревших (уязвимых) операционных систем и программного обеспечения;
    • избыточное количество открытых сервисов на АРМ (Application Performance Monitoring – Мониторинг производительности приложений) и серверах, использование которых не обусловлено производственной необходимостью;
      • недостатки в настройках сетевого оборудования, в частности отсутствие надлежащим образом настроенных списков контроля доступа;
        • несоблюдение требований кибергигиены;
          • особенности использования удаленного доступа.

             Для того, чтобы избежать проблем, специалисты советуют придерживаться следующих шагов:

            • регулярно обновлять операционные системы и программное обеспечение до последних версий. Это может значительно улучшить скорость и эффективность работы программ;
              • использовать брандмауэр (Firewall) для ограничения доступа только для разрешенных IP-адресов, внедрить список разрешенных сервисов (whitelist) и заблокировать все остальные;
                • использовать сложные пароли – они должны состоять из минимум 12 символов и меняться каждые 90 дней;
                  • использовать VPN (виртуальная частная сеть) исключительно с устойчивыми алгоритмами шифрования.

                    Не дайте хакерам второй шанс: специалисты объяснили, почему киберпреступники возвращаются к взломанным сетям11.04.25, 12:37 • 63433 просмотра

                    Евгений Устименко

                    Евгений Устименко

                    Криминал и ЧПТехнологии
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