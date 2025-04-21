Як хакери проникають у системи: топ-5 вразливостей українських організацій

Для атак на інформаційно-комунікаційні системи українських організацій зловмисники використовують різні методи і способи вразливостей. Фахівці Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку України назвали 5 найбільш поширених вразливостей, передає УНН.

Деталі

Серед найбільш поширених вразливостей кіберфахівці назвали наступні:

використання застарілих (вразливих) операційних систем та програмного забезпечення;

надмірна кількість відкритих сервісів на АРМ (Application Performance Monitoring – Моніторинг продуктивності додатків) та серверах, використання яких не обумовлено виробничою необхідністю;

недоліки у налаштуваннях мережевого обладнання, зокрема відсутність належно налаштованих списків контролю доступу;

недотримання вимог кібергігієни;

особливості використання віддаленого доступу.

Для того, що уникнути проблем, фахівці радять дотримуватись наступних кроків:

регулярно оновлювати операційні системи та програмне забезпечення до останніх версій. Це може значно покращити швидкість та ефективність роботи програм;

використовувати брандмауер (Firewall) для обмеження доступу лише для дозволених IP-адрес, впровадити список дозволених сервісів (whitelist) та заблокувати всі інші;

використовувати складні паролі – вони мають складатися з мінімум 12 символів та змінюватися кожні 90 днів;

використовувати VPN (віртуальна приватна мережа) виключно зі стійкими алгоритмами шифрування.

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